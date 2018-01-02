В ходе протестов в Иране погибли 20 человек

Девять человек погибли в ночь на вторник в ходе столкновений протестующих с силами безопасности в Иране. Общее число погибших за время протестов увеличилось до 20.
По информации иранского государственного телевидения, шесть человек погибли во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан провинции Исфахан, протестующие пытались украсть оружие. В городе Хомейнишехр погибли 11-летняя девочка и 20-летний мужчина, а в городе Неджефабад — член Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Ранее сообщалось, что силы безопасности Ирана задержали несколько человек за подстрекательство к протестам.
Напомним, антиправительственные акции протеста продолжаются в иранских городах с 28 декабря. Демонстранты выражают недовольство экономической ситуацией и руководством государства. Ранее сообщалось, что жертвами столкновений стали как минимум 12 человек. При этом местные СМИ сообщали о попытках вооруженного захвата полицейских участков и военных баз.
Президент Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами страны, но и подстрекательством извне, в том числе из Вашингтона. Дональд Трамп же выразил поддержку протестующим, заявив, что иранский народ долго подвергался репрессиям, а теперь для него настало время перемен. Российский МИД в этой связи заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Ирана.
Ранее сообщалось, что силы безопасности Ирана задержали несколько человек за подстрекательство к протестам.
Напомним, антиправительственные акции протеста продолжаются в иранских городах с 28 декабря. Демонстранты выражают недовольство экономической ситуацией и руководством государства. Ранее сообщалось, что жертвами столкновений стали как минимум 12 человек. При этом местные СМИ сообщали о попытках вооруженного захвата полицейских участков и военных баз.
Президент Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами страны, но и подстрекательством извне, в том числе из Вашингтона. Дональд Трамп же выразил поддержку протестующим, заявив, что иранский народ долго подвергался репрессиям, а теперь для него настало время перемен. Российский МИД в этой связи заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Ирана.
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