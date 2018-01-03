США созовут спецзаседания ООН из-за ситуации в Иране

Соединенные Штаты намерены созвать специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с происходящим в Иране. Об этом заявила постпред США Никки Хейли.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «В ближайшие дни мы созовем экстренные сессии в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве».
Хейли заявила, что в Иране «свободы, записанные в Уставе ООН, подвергаются атаке», передает РИА Новости. По ее словам, США стремятся помочь голосу иранского народа звучать громче.
Никки Хейли: «Диктаторы Ирана пытаются сделать то же, что всегда — сказать, что протесты были задуманы врагами Ирана. Мы все знаем, что это полный нонсенс. Демонстрации стали полностью спонтанными. Это точная картина народа, который долго подавляли, и который восстал против диктаторов».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Хейли о планах США созвать экстренные заседания ООН.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как „зачищался“ Фергюсон».
Напомним, антиправительственные акции протеста продолжаются в иранских городах с 28 декабря. Демонстранты выражают недовольство экономической ситуацией и руководством государства. Жертвами столкновений стали порядка 20 человек.
Президент Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами страны, но и подстрекательством извне, в том числе из Вашингтона. Дональд Трамп же выразил поддержку протестующим. Российский МИД в этой связи заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Ирана.
Хейли заявила, что в Иране «свободы, записанные в Уставе ООН, подвергаются атаке», передает РИА Новости. По ее словам, США стремятся помочь голосу иранского народа звучать громче.
Никки Хейли: «Диктаторы Ирана пытаются сделать то же, что всегда — сказать, что протесты были задуманы врагами Ирана. Мы все знаем, что это полный нонсенс. Демонстрации стали полностью спонтанными. Это точная картина народа, который долго подавляли, и который восстал против диктаторов».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Хейли о планах США созвать экстренные заседания ООН.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как „зачищался“ Фергюсон».
Напомним, антиправительственные акции протеста продолжаются в иранских городах с 28 декабря. Демонстранты выражают недовольство экономической ситуацией и руководством государства. Жертвами столкновений стали порядка 20 человек.
Президент Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами страны, но и подстрекательством извне, в том числе из Вашингтона. Дональд Трамп же выразил поддержку протестующим. Российский МИД в этой связи заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Ирана.
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