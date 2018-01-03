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    США созовут спецзаседания ООН из-за ситуации в Иране

    13 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Amr Alfiky
    США созовут спецзаседания ООН <nobr>из-за</nobr> ситуации в Иране

    США созовут спецзаседания ООН из-за ситуации в Иране

    США созовут спецзаседания ООН <nobr>из-за</nobr> ситуации в Иране
  • Фото: Reuters © 2018, Amr Alfiky

    • Соединенные Штаты намерены созвать специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с происходящим в Иране. Об этом заявила постпред США Никки Хейли.

    Никки Хейли, постпред США при ООН: «В ближайшие дни мы созовем экстренные сессии в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве».

    Хейли заявила, что в Иране «свободы, записанные в Уставе ООН, подвергаются атаке», передает РИА Новости. По ее словам, США стремятся помочь голосу иранского народа звучать громче.

    Никки Хейли: «Диктаторы Ирана пытаются сделать то же, что всегда — сказать, что протесты были задуманы врагами Ирана. Мы все знаем, что это полный нонсенс. Демонстрации стали полностью спонтанными. Это точная картина народа, который долго подавляли, и который восстал против диктаторов».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Хейли о планах США созвать экстренные заседания ООН.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как „зачищался“ Фергюсон».

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