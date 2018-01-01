Трамп предсказал «фантастический» 2018 год

Президент США выступил с обращением перед гостями новогоднего бала в своем клубе.
2018 год будет «потрясающим» и «фантастическим», заявил президент США на новогоднем балу в своем закрытом клубе во Флориде. В своем обращении к гостям бала американский лидер перечислил успехи своей администрации в 2017 году, среди которых назвал скандальную налоговую реформу, и предсказал «стремительный» рост показателей рынка и инвестиций в американскую экономику в 2018 году, передает Associated Press.
На просьбу прокомментировать заявления северокорейского лидер Ким Чен Ына о том, что КНДР держит «ядерную кнопку» наготове, Трамп ответил своей любимой фразой: «Посмотрим».
В праздновании Нового года в клубе на курорте Мар-а-Лаго приняли участие не только сам Трамп, но и его жена Меланья, его дети Иванка, Эрик, Дональд-младший и Бэррон, а также зять Джаред Кушнер. Ранее Трамп в своем Twitter пожелал счастливого Нового года всем своим сторонникам, друзьям и врагам, не забыв отдельно отметить «лживые новости».
На просьбу прокомментировать заявления северокорейского лидер Ким Чен Ына о том, что КНДР держит «ядерную кнопку» наготове, Трамп ответил своей любимой фразой: «Посмотрим».
В праздновании Нового года в клубе на курорте Мар-а-Лаго приняли участие не только сам Трамп, но и его жена Меланья, его дети Иванка, Эрик, Дональд-младший и Бэррон, а также зять Джаред Кушнер. Ранее Трамп в своем Twitter пожелал счастливого Нового года всем своим сторонникам, друзьям и врагам, не забыв отдельно отметить «лживые новости».
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