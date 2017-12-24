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    СМИ: Трамп пообещал друзьям-миллиардерам, что те «разбогатеют от его налоговой реформы»

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    • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst
    СМИ: Трамп пообещал <nobr>друзьям-миллиардерам</nobr>, что те «разбогатеют от его налоговой реформы»

    СМИ: Трамп пообещал друзьям-миллиардерам, что те «разбогатеют от его налоговой реформы»

    СМИ: Трамп пообещал <nobr>друзьям-миллиардерам</nobr>, что те «разбогатеют от его налоговой реформы»
  • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst

    • Президент США пообещал своим богатым друзьям, что новая налоговая реформа пойдет им на пользу.

    Как передает телеканал CBS, президент США Дональд Трамп заявил приглашенным гостям на ужине в своем флоридском имении Мар-а-Лаго: «Вы только что стали гораздо богаче».

    Бывший соперник Трампа по предвыборной гонке сенатор-демократ Берни Сандерс уже прокомментировал эти слова на своей странице в Twitter.

    Берни Сандерс: «По крайней мере, Трамп наконец-то говорит правду о своем налоговом законопроекте».




    На минувшей неделе Трамп подписал принятую Конгрессом США налоговую реформу, которая приведет к снижению налогов для 80% физических лиц, еще для 5% повышение налогов будет незначительным. Но главной составляющей реформы стало резкое снижение налога на прибыль корпораций: с 35% до 21%. Критики реформы говорят о том, что она нацелена на то, чтобы самые богатые американцы могли продолжать пользоваться лазейками в законодательстве и платить минимальные налоги.

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