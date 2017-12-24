СМИ: Трамп пообещал друзьям-миллиардерам, что те «разбогатеют от его налоговой реформы»

Президент США пообещал своим богатым друзьям, что новая налоговая реформа пойдет им на пользу.
Как передает телеканал CBS, президент США Дональд Трамп заявил приглашенным гостям на ужине в своем флоридском имении Мар-а-Лаго: «Вы только что стали гораздо богаче».
Бывший соперник Трампа по предвыборной гонке сенатор-демократ Берни Сандерс уже прокомментировал эти слова на своей странице в Twitter.
Берни Сандерс: «По крайней мере, Трамп наконец-то говорит правду о своем налоговом законопроекте».
На минувшей неделе Трамп подписал принятую Конгрессом США налоговую реформу, которая приведет к снижению налогов для 80% физических лиц, еще для 5% повышение налогов будет незначительным. Но главной составляющей реформы стало резкое снижение налога на прибыль корпораций: с 35% до 21%. Критики реформы говорят о том, что она нацелена на то, чтобы самые богатые американцы могли продолжать пользоваться лазейками в законодательстве и платить минимальные налоги.
Бывший соперник Трампа по предвыборной гонке сенатор-демократ Берни Сандерс уже прокомментировал эти слова на своей странице в Twitter.
Берни Сандерс: «По крайней мере, Трамп наконец-то говорит правду о своем налоговом законопроекте».
At least Trump is finally telling the truth about his tax bill. https://t.co/pEwx0DvRiq— Bernie Sanders (@SenSanders) 24 декабря 2017 г.
На минувшей неделе Трамп подписал принятую Конгрессом США налоговую реформу, которая приведет к снижению налогов для 80% физических лиц, еще для 5% повышение налогов будет незначительным. Но главной составляющей реформы стало резкое снижение налога на прибыль корпораций: с 35% до 21%. Критики реформы говорят о том, что она нацелена на то, чтобы самые богатые американцы могли продолжать пользоваться лазейками в законодательстве и платить минимальные налоги.
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