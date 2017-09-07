ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.09, 18:55

    Американские журналисты назвали любимую фразу Трампа

    комментировать

    Американские журналисты назвали любимую фразу Трампа

    Американские журналисты назвали любимую фразу Трампа

    СМИ изучили выступления президента США Дональда Трампа и выяснили, какую фразу он чаще всего использует в своей речи.

    Как оказалось, больше всего Трампу нравится выражение «Посмотрим» (We’ll see). Эту фразу американский лидер произносит практически в каждом выступлении, вне зависимости от его содержания.

    По данным Associated Press, выражение «Посмотрим» Трамп употреблял, когда говорил об урагане «Харви», ракетных испытаниях в Северной Корее, отношениях США с Китаем. В частности, «Посмотрим, как получится» он сказал, рассуждая о взаимоотношениях с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Отмечается, что «Посмотрим» Трамп говорит и в Белом доме. Выражение проскальзывало в его речи, когда обсуждались вопросы национальной безопасности, политика и персонал.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru