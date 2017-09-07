Американские журналисты назвали любимую фразу Трампа

СМИ изучили выступления президента США Дональда Трампа и выяснили, какую фразу он чаще всего использует в своей речи.
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Как оказалось, больше всего Трампу нравится выражение «Посмотрим» (We’ll see). Эту фразу американский лидер произносит практически в каждом выступлении, вне зависимости от его содержания.
По данным Associated Press, выражение «Посмотрим» Трамп употреблял, когда говорил об урагане «Харви», ракетных испытаниях в Северной Корее, отношениях США с Китаем. В частности, «Посмотрим, как получится» он сказал, рассуждая о взаимоотношениях с председателем КНР Си Цзиньпином.
Отмечается, что «Посмотрим» Трамп говорит и в Белом доме. Выражение проскальзывало в его речи, когда обсуждались вопросы национальной безопасности, политика и персонал.
По данным Associated Press, выражение «Посмотрим» Трамп употреблял, когда говорил об урагане «Харви», ракетных испытаниях в Северной Корее, отношениях США с Китаем. В частности, «Посмотрим, как получится» он сказал, рассуждая о взаимоотношениях с председателем КНР Си Цзиньпином.
Отмечается, что «Посмотрим» Трамп говорит и в Белом доме. Выражение проскальзывало в его речи, когда обсуждались вопросы национальной безопасности, политика и персонал.
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