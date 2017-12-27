Владельцы «Перекрестка» окажут помощь пострадавшим при взрыве в Петербурге

Компания X5 Retail Group окажет помощь пострадавшим при взрыве в принадлежащем ей супермаркете «Перекресток». Руководитель ГУ СК по Северной столице Александр Клаус сообщил, что в больницы были доставлены 10 человек.
Эльгиз Качаев, председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга: «Ретейлер (компания X5 Retail) заявил, что готов оказать всевозможную помощь пострадавшим, включая финансовую».
Он уточнил, что магазин оборудован видеокамерами и звуковыми рамками, противодействующими выносу продуктов, передает ТАСС.
Эльгиз Качаев: «Никаких антитеррористических средств в магазинах нет, но теперь вместе с торговыми сетями будем обсуждать меры безопасности на будущее».
Взрыв произошел в камере хранения супермаркета на Кондратьевском проспекте. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом». Но следствие рассматривает все версии взрыва.
В результате ЧП пострадали 10 человек. Их доставили в три больницы — Мариинскую, Елизаветинскую и Александровскую.
Он уточнил, что магазин оборудован видеокамерами и звуковыми рамками, противодействующими выносу продуктов, передает ТАСС.
Эльгиз Качаев: «Никаких антитеррористических средств в магазинах нет, но теперь вместе с торговыми сетями будем обсуждать меры безопасности на будущее».
Взрыв произошел в камере хранения супермаркета на Кондратьевском проспекте. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом». Но следствие рассматривает все версии взрыва.
В результате ЧП пострадали 10 человек. Их доставили в три больницы — Мариинскую, Елизаветинскую и Александровскую.
Комментарии