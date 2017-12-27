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    СК подтвердил госпитализацию 10 человек после взрыва в петербургском супермаркете

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    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    СК подтвердил госпитализацию 10 человек после взрыва в петербургском супермаркете

    СК подтвердил госпитализацию 10 человек после взрыва в петербургском супермаркете

    СК подтвердил госпитализацию 10 человек после взрыва в петербургском супермаркете
  • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

    • После того как в камере хранения в петербургском «Перекрестке» сработало самодельное взрывное устройство, были госпитализированы 10 человек.

    Руководитель ГУ СК по Северной столице Александр Клаус прибыл к месту взрыва на Кондратьевском проспекте. Он подтвердил, что после ЧП в больницы были доставлены 10 человек, но угрозы для их жизни нет.

    Александр Клаус: «Десять человек госпитализированы, угрозы жизни пострадавших нет».

    По его словам, на месте работают сотрудники Следственного комитета, ФСБ и полиции, передает ТАСС.

    смотретьВ петербургском магазине произошел взрыв: 10 пострадавших
    В петербургском магазине произошел взрыв: 10 пострадавших
    Напомним, взрыв произошел вечером в камере хранения петербургского супермаркета. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом». Но следствие рассматривает все версии взрыва.

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