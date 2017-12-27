СК подтвердил госпитализацию 10 человек после взрыва в петербургском супермаркете

После того как в камере хранения в петербургском «Перекрестке» сработало самодельное взрывное устройство, были госпитализированы 10 человек.
Руководитель ГУ СК по Северной столице Александр Клаус прибыл к месту взрыва на Кондратьевском проспекте. Он подтвердил, что после ЧП в больницы были доставлены 10 человек, но угрозы для их жизни нет.
Александр Клаус: «Десять человек госпитализированы, угрозы жизни пострадавших нет».
По его словам, на месте работают сотрудники Следственного комитета, ФСБ и полиции, передает ТАСС.
Напомним, взрыв произошел вечером в камере хранения петербургского супермаркета. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом». Но следствие рассматривает все версии взрыва.
Александр Клаус: «Десять человек госпитализированы, угрозы жизни пострадавших нет».
По его словам, на месте работают сотрудники Следственного комитета, ФСБ и полиции, передает ТАСС.
Напомним, взрыв произошел вечером в камере хранения петербургского супермаркета. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом». Но следствие рассматривает все версии взрыва.
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