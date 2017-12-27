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    Последствия взрыва в петербургском магазине: первое фото. Санкт-Петербург, взрывы, магазины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоследствия взрыва в петербургском магазине: первое фото

    Последствия взрыва в петербургском магазине: первое фото

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    • Фото: Афиша Санкт-Петербурга / vk.com
    Последствия взрыва в петербургском магазине: первое фото

    Последствия взрыва в петербургском магазине: первое фото

    Последствия взрыва в петербургском магазине: первое фото
    • Фото: Афиша Санкт-Петербурга / vk.com

      • Следственный комитет возбудил дело после взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге.

      По данным следователей, взрыв неустановленного предмета не был терактом. Хлопок в магазине квалифицирован как покушение на убийство, передает ТАСС.

      В главке МЧС по Северной столице сообщили, что после ЧП за медицинской помощью обратились четыре человека. Сообщение о хлопке в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте поступило спасателям в 19:55. Они прибыли на место уже через пять минут, сообщает РИА Новости.

      В Следственном комитете в свою очередь подтвердили, что были госпитализированы четверо. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

      В пресс-службе «Перекрестка» сообщили, что после взрыва магазин был закрыт. Покупателей и персонал эвакуировали. На месте работают сотрудники спецслужбы.

      По словам источника «Интерфакса», сила взрыва в камере хранения в супермаркете, по предварительной информации, составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

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