Последствия взрыва в петербургском магазине: первое фото

Следственный комитет возбудил дело после взрыва в супермаркете в
Санкт-Петербурге.
По данным следователей, взрыв неустановленного предмета не был терактом. Хлопок в магазине квалифицирован как покушение на убийство, передает ТАСС.
В главке МЧС по Северной столице сообщили, что после ЧП за медицинской помощью обратились четыре человека. Сообщение о хлопке в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте поступило спасателям в 19:55. Они прибыли на место уже через пять минут, сообщает РИА Новости.
В Следственном комитете в свою очередь подтвердили, что были госпитализированы четверо. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».
В пресс-службе «Перекрестка» сообщили, что после взрыва магазин был закрыт. Покупателей и персонал эвакуировали. На месте работают сотрудники спецслужбы.
По словам источника «Интерфакса», сила взрыва в камере хранения в супермаркете, по предварительной информации, составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
В главке МЧС по Северной столице сообщили, что после ЧП за медицинской помощью обратились четыре человека. Сообщение о хлопке в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте поступило спасателям в 19:55. Они прибыли на место уже через пять минут, сообщает РИА Новости.
В Следственном комитете в свою очередь подтвердили, что были госпитализированы четверо. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».
В пресс-службе «Перекрестка» сообщили, что после взрыва магазин был закрыт. Покупателей и персонал эвакуировали. На месте работают сотрудники спецслужбы.
По словам источника «Интерфакса», сила взрыва в камере хранения в супермаркете, по предварительной информации, составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
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