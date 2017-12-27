В петербургском магазине произошел взрыв: 10 пострадавших

На Кондратьевском проспекте в Северной столице произошло ЧП.
В камере хранения супермаркета «Перекрёсток» в торговом центре произошел взрыв. Источники информагентств сообщают о 10 пострадавших, официально информацию о раненых пока не подтверждают.
Между тем, по информации «Фонтанки», один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести и еще один пострадал несильно. Уточняется, что взрыв также задел одну из касс. Однако разрушений конструкций дома 44 по Кондратьевскому проспекту нет.
МЧС и полиция называют произошедшее хлопком. Сейчас на площадь Калинина стянуты силы спасателей, полиции и скорой помощи.
Автомобили спецслужб заняли почти все пространство перед магазином. Движение для автомобилистов затруднено. Прилегающие улицы оцеплены.
Между тем, по информации «Фонтанки», один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести и еще один пострадал несильно. Уточняется, что взрыв также задел одну из касс. Однако разрушений конструкций дома 44 по Кондратьевскому проспекту нет.
МЧС и полиция называют произошедшее хлопком. Сейчас на площадь Калинина стянуты силы спасателей, полиции и скорой помощи.
Автомобили спецслужб заняли почти все пространство перед магазином. Движение для автомобилистов затруднено. Прилегающие улицы оцеплены.
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