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    В петербургском магазине произошел взрыв: 10 пострадавших. Санкт-Петербург, взрывы, магазины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ петербургском магазине произошел взрыв: 10 пострадавших

    В петербургском магазине произошел взрыв: 10 пострадавших

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    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    В петербургском магазине произошел взрыв: 10 пострадавших

    В петербургском магазине произошел взрыв: 10 пострадавших

    В петербургском магазине произошел взрыв: 10 пострадавших
    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

      • На Кондратьевском проспекте в Северной столице произошло ЧП.

      В камере хранения супермаркета «Перекрёсток» в торговом центре произошел взрыв. Источники информагентств сообщают о 10 пострадавших, официально информацию о раненых пока не подтверждают.

      Между тем, по информации «Фонтанки», один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести и еще один пострадал несильно. Уточняется, что взрыв также задел одну из касс. Однако разрушений конструкций дома 44 по Кондратьевскому проспекту нет.

      МЧС и полиция называют произошедшее хлопком. Сейчас на площадь Калинина стянуты силы спасателей, полиции и скорой помощи.

      Автомобили спецслужб заняли почти все пространство перед магазином. Движение для автомобилистов затруднено. Прилегающие улицы оцеплены.

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