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    СК: в петербургском супермаркете взорвалось СВУ с поражающими элементами

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    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    СК: в петербургском супермаркете взорвалось СВУ с поражающими элементами

    СК: в петербургском супермаркете взорвалось СВУ с поражающими элементами

    СК: в петербургском супермаркете взорвалось СВУ с поражающими элементами
  • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

    • В Следственном комитете сообщили, что рассматривают все версии взрыва в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.

    По данным следствия, в торговом центре в магазине «Перекресток» сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов тротила, начиненное поражающими элементами. В СК также отметили, что рассматривают все версии взрыва.

    Ранее Следственный комитет возбудил дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». По данным властей Калининского района города, где произошло ЧП, были госпитализированы девять человек. Еще один пострадавший отказался ехать в больницу.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Санкт-Петербург для расследования происшествия опытных следователей и криминалистов центрального аппарата ведомства.

    По словам источника ТАСС в экстренных службах, значительных разрушений в результате взрыва в магазине нет.

    Источник: «В результате взрыва разрушения не очень сильные, повреждены кассовый аппарат, частично потолок и одна стена».

    смотретьВ петербургском магазине произошел взрыв: 10 пострадавших
    В петербургском магазине произошел взрыв: 10 пострадавших
    Как он отметил, несущие конструкции здания не повреждены. Из торгового центра, где располагается «Перекресток», эвакуированы все сотрудники и посетители. На месте работают оперативные службы.

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