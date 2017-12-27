СК: в петербургском супермаркете взорвалось СВУ с поражающими элементами

В Следственном комитете сообщили, что рассматривают все версии взрыва в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.
По данным следствия, в торговом центре в магазине «Перекресток» сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов тротила, начиненное поражающими элементами. В СК также отметили, что рассматривают все версии взрыва.
Ранее Следственный комитет возбудил дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». По данным властей Калининского района города, где произошло ЧП, были госпитализированы девять человек. Еще один пострадавший отказался ехать в больницу.
Председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Санкт-Петербург для расследования происшествия опытных следователей и криминалистов центрального аппарата ведомства.
По словам источника ТАСС в экстренных службах, значительных разрушений в результате взрыва в магазине нет.
Источник: «В результате взрыва разрушения не очень сильные, повреждены кассовый аппарат, частично потолок и одна стена».
Как он отметил, несущие конструкции здания не повреждены. Из торгового центра, где располагается «Перекресток», эвакуированы все сотрудники и посетители. На месте работают оперативные службы.
Ранее Следственный комитет возбудил дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». По данным властей Калининского района города, где произошло ЧП, были госпитализированы девять человек. Еще один пострадавший отказался ехать в больницу.
Председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Санкт-Петербург для расследования происшествия опытных следователей и криминалистов центрального аппарата ведомства.
По словам источника ТАСС в экстренных службах, значительных разрушений в результате взрыва в магазине нет.
Источник: «В результате взрыва разрушения не очень сильные, повреждены кассовый аппарат, частично потолок и одна стена».
Как он отметил, несущие конструкции здания не повреждены. Из торгового центра, где располагается «Перекресток», эвакуированы все сотрудники и посетители. На месте работают оперативные службы.
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