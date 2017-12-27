Экс-владелец «Меньшевика» ранее привлекался к ответственности за стрельбу

Как стало известно, на территории фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба, нет заложников.
Рядом со зданием фабрики располагается центр социальной адаптации. В момент стрельбы там были люди, которым запретили покидать помещение, поскольку стрелок находился поблизости.
Илья Аверьянов, по предварительным данным, несколько раз выстрелил из «Сайги» в одного из своих бывших сотрудников. По предварительной версии, причиной стала смена руководства на фабрике. Сейчас на «Меньшевике» назначен временный управляющий. С таким положением дел Аверьянов оказался не согласен. Известно, что на 18 января назначено судебное заседание по банкротству фабрики.
Полиция вошла в здание и сейчас разыскивает злоумышленника. По одной из версий он закрылся в кабинете, который принадлежал ему, когда он занимал должность директора, передает с места событий корреспондент НТВ Никита Развозжаев.
Информация об одном убитом официально подтверждена полицией — жертвой стал 31-летний мужчина. Аверьянов выстрелил в него четыре раза. Сведения о других пострадавших и раненых не подтверждаются. Между тем в полиции также заявили, что не вели переговоров с предполагаемым злоумышленником.
Примечательно, что в Сети много негативных сообщений в адрес Аверьянова от его бывших сотрудников. По их словам, он часто задерживал или не выплачивал зарплату. В 2010-м в отношении него было даже открыто административное дело из-за этих нарушений. Но самый интересный факт — в 2006-м Аверьянов уже привлекался к уголовной ответственности за стрельбу. По некоторым данным, тогда он нанес кому-то тяжкие телесные травмы. Было возбуждено уголовное дело.
НТВ удалось связаться с одним из бывших сотрудников, работавших под началом Аверьянова. Он критически высказался в адрес бывшего начальника.
Виталий: «Если надо кого-то запугать, легко запугает. Если надо башку отстрелить, он отстрелит. Потому что деньги ему это позволяют».
Илья Аверьянов, по предварительным данным, несколько раз выстрелил из «Сайги» в одного из своих бывших сотрудников. По предварительной версии, причиной стала смена руководства на фабрике. Сейчас на «Меньшевике» назначен временный управляющий. С таким положением дел Аверьянов оказался не согласен. Известно, что на 18 января назначено судебное заседание по банкротству фабрики.
Полиция вошла в здание и сейчас разыскивает злоумышленника. По одной из версий он закрылся в кабинете, который принадлежал ему, когда он занимал должность директора, передает с места событий корреспондент НТВ Никита Развозжаев.
Информация об одном убитом официально подтверждена полицией — жертвой стал 31-летний мужчина. Аверьянов выстрелил в него четыре раза. Сведения о других пострадавших и раненых не подтверждаются. Между тем в полиции также заявили, что не вели переговоров с предполагаемым злоумышленником.
Примечательно, что в Сети много негативных сообщений в адрес Аверьянова от его бывших сотрудников. По их словам, он часто задерживал или не выплачивал зарплату. В 2010-м в отношении него было даже открыто административное дело из-за этих нарушений. Но самый интересный факт — в 2006-м Аверьянов уже привлекался к уголовной ответственности за стрельбу. По некоторым данным, тогда он нанес кому-то тяжкие телесные травмы. Было возбуждено уголовное дело.
НТВ удалось связаться с одним из бывших сотрудников, работавших под началом Аверьянова. Он критически высказался в адрес бывшего начальника.
Виталий: «Если надо кого-то запугать, легко запугает. Если надо башку отстрелить, он отстрелит. Потому что деньги ему это позволяют».
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