Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Спецоперация в Москве
    •  
    Экс-владелец «Меньшевика» ранее привлекался к ответственности за стрельбу. Москва, полиция, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкс-владелец «Меньшевика» ранее привлекался к ответственности за стрельбу

    Экс-владелец «Меньшевика» ранее привлекался к ответственности за стрельбу

    1 комментарий
    <nobr>Экс-владелец</nobr> «Меньшевика» ранее привлекался к ответственности за стрельбу

    Экс-владелец «Меньшевика» ранее привлекался к ответственности за стрельбу

    <nobr>Экс-владелец</nobr> «Меньшевика» ранее привлекался к ответственности за стрельбу

      Как стало известно, на территории фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба, нет заложников.

      Рядом со зданием фабрики располагается центр социальной адаптации. В момент стрельбы там были люди, которым запретили покидать помещение, поскольку стрелок находился поблизости.

      Илья Аверьянов, по предварительным данным, несколько раз выстрелил из «Сайги» в одного из своих бывших сотрудников. По предварительной версии, причиной стала смена руководства на фабрике. Сейчас на «Меньшевике» назначен временный управляющий. С таким положением дел Аверьянов оказался не согласен. Известно, что на 18 января назначено судебное заседание по банкротству фабрики.

      Полиция вошла в здание и сейчас разыскивает злоумышленника. По одной из версий он закрылся в кабинете, который принадлежал ему, когда он занимал должность директора, передает с места событий корреспондент НТВ Никита Развозжаев.

      Информация об одном убитом официально подтверждена полицией — жертвой стал 31-летний мужчина. Аверьянов выстрелил в него четыре раза. Сведения о других пострадавших и раненых не подтверждаются. Между тем в полиции также заявили, что не вели переговоров с предполагаемым злоумышленником.

      Примечательно, что в Сети много негативных сообщений в адрес Аверьянова от его бывших сотрудников. По их словам, он часто задерживал или не выплачивал зарплату. В 2010-м в отношении него было даже открыто административное дело из-за этих нарушений. Но самый интересный факт — в 2006-м Аверьянов уже привлекался к уголовной ответственности за стрельбу. По некоторым данным, тогда он нанес кому-то тяжкие телесные травмы. Было возбуждено уголовное дело.

      НТВ удалось связаться с одним из бывших сотрудников, работавших под началом Аверьянова. Он критически высказался в адрес бывшего начальника.

      Виталий: «Если надо кого-то запугать, легко запугает. Если надо башку отстрелить, он отстрелит. Потому что деньги ему это позволяют».

      Новости по теме

      Стрельба на «Меньшевике»

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru