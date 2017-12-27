Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Спецоперация в Москве
    •  
    Полиция вошла в здание фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба. Москва, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция вошла в здание фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба

    Полиция вошла в здание фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина
    Полиция вошла в здание фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба

    Полиция вошла в здание фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба

    Полиция вошла в здание фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба
    • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина

      • Полиция и Росгвардия вошли в здание «Меньшевика», где экс-владелец предприятия устроил стрельбу. Пока выстрелов не слышно.

      О том, что правоохранителям удалось попасть в здание, сообщил источник РИА Новости. На место прибыли скорые, у оцепления дежурит большое количество полицейских. Возле здания стоит один автомобиль СК.

      Источник: «Полиция вошла в здание, преступника разыскивают».

      По данным источника «Интерфакса», из здания были спасены два человека. Установить местонахождение стрелка пока не удалось. Ранее сообщалось, что полиция ведет с ним переговоры, в них участвовал лично глава столичной полиции Олег Баранов.

      В результате стрельбы на фабрике был убит один человек, еще как минимум двое были ранены. Сам стрелок объяснил мотивы своих действий. По словам бывшего владельца фабрики, у него отняли бизнес, а сегодня утром он подвергся нападению на фабрике и ему пришлось защищаться.

      Новости по теме

      Стрельба на «Меньшевике»

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru