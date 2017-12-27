Полиция вошла в здание фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба

Полиция и Росгвардия вошли в здание «Меньшевика», где
экс-владелец предприятия устроил стрельбу. Пока выстрелов не слышно.
О том, что правоохранителям удалось попасть в здание, сообщил источник РИА Новости. На место прибыли скорые, у оцепления дежурит большое количество полицейских. Возле здания стоит один автомобиль СК.
Источник: «Полиция вошла в здание, преступника разыскивают».
По данным источника «Интерфакса», из здания были спасены два человека. Установить местонахождение стрелка пока не удалось. Ранее сообщалось, что полиция ведет с ним переговоры, в них участвовал лично глава столичной полиции Олег Баранов.
В результате стрельбы на фабрике был убит один человек, еще как минимум двое были ранены. Сам стрелок объяснил мотивы своих действий. По словам бывшего владельца фабрики, у него отняли бизнес, а сегодня утром он подвергся нападению на фабрике и ему пришлось защищаться.
Источник: «Полиция вошла в здание, преступника разыскивают».
По данным источника «Интерфакса», из здания были спасены два человека. Установить местонахождение стрелка пока не удалось. Ранее сообщалось, что полиция ведет с ним переговоры, в них участвовал лично глава столичной полиции Олег Баранов.
В результате стрельбы на фабрике был убит один человек, еще как минимум двое были ранены. Сам стрелок объяснил мотивы своих действий. По словам бывшего владельца фабрики, у него отняли бизнес, а сегодня утром он подвергся нападению на фабрике и ему пришлось защищаться.
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