МВД: в результате стрельбы в Москве погиб человек

Столичная полиция подтвердила сообщения о стрельбе на Иловайской улице.
По данным МВД, ЧП произошло в здании на юго-востоке Москвы. Известно об одном погибшем. Правоохранители пытаются задержать стрелявшего, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве: «Сегодня утром на улице Иловайской, дом 20, корпус 1, между двумя мужчинами произошел имущественный спор из-за хозяйствующих субъектов. В результате чего один из них причинил огнестрельное ранение из неустановленного пистолета своему оппоненту, который скончался на месте».
Ранее в соцсетях сообщалось, что на территории фабрики «Меньшевик» директор предприятия из ружья открыл огонь по посетителям. Проверяется информация о захвате заложников. На место направлены подразделения СОБРа и ОМОН.
Источник ТАСС: «К месту направлены подразделения спецназа и ОМОН».
Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве: «Сегодня утром на улице Иловайской, дом 20, корпус 1, между двумя мужчинами произошел имущественный спор из-за хозяйствующих субъектов. В результате чего один из них причинил огнестрельное ранение из неустановленного пистолета своему оппоненту, который скончался на месте».
Ранее в соцсетях сообщалось, что на территории фабрики «Меньшевик» директор предприятия из ружья открыл огонь по посетителям. Проверяется информация о захвате заложников. На место направлены подразделения СОБРа и ОМОН.
Источник ТАСС: «К месту направлены подразделения спецназа и ОМОН».
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