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Спецоперация в Москве
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    МВД: в результате стрельбы в Москве погиб человек

    2 комментария
    • Фото: ДТП и ЧП | Москва Онлайн / vk.com
    МВД: в результате стрельбы в Москве погиб человек

    МВД: в результате стрельбы в Москве погиб человек

    МВД: в результате стрельбы в Москве погиб человек
  • Фото: ДТП и ЧП | Москва Онлайн / vk.com

    • Столичная полиция подтвердила сообщения о стрельбе на Иловайской улице.

    По данным МВД, ЧП произошло в здании на юго-востоке Москвы. Известно об одном погибшем. Правоохранители пытаются задержать стрелявшего, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

    Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве: «Сегодня утром на улице Иловайской, дом 20, корпус 1, между двумя мужчинами произошел имущественный спор из-за хозяйствующих субъектов. В результате чего один из них причинил огнестрельное ранение из неустановленного пистолета своему оппоненту, который скончался на месте».

    Ранее в соцсетях сообщалось, что на территории фабрики «Меньшевик» директор предприятия из ружья открыл огонь по посетителям. Проверяется информация о захвате заложников. На место направлены подразделения СОБРа и ОМОН.

    Источник ТАСС: «К месту направлены подразделения спецназа и ОМОН».

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