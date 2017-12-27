Стало известно имя стрелка, захватившего заложников на фабрике «Меньшевик»

Стрельбу на кондитерской фабрике «Меньшевик» на
юго-востоке Москвы, по предварительным данным, открыл бывший директор предприятия.
Полиция ведет переговоры со стрелком, который убил одного человека. Информация о раненых разнится — их может быть двое или трое. Предварительно установлена личность стрелка — это Илья Аверьянов, экс-директор фабрики.
По данным источника «Интерфакса», утром на предприятие прибыли судебные приставы. В какой-то момент Аверьянов выхватил ружье «Сайга» произвел несколько выстрелов. По данным УФССП Москвы, приставы в тот момент находились в другом помещении, они не пострадали при стрельбе.
Источник: «В результате от полученных ранений погиб на месте некто Алексей Костиков. Сейчас выясняются другие его персональные данные».
Здание фабрики оцеплено полицией. Правоохранители готовятся к операции по задержанию преступника. Внутри остаются заложники.
На место прибыл глава столичной полиции Олег Баранов, передает ТАСС. Никаких требований от злоумышленника не поступало. Стрелок не отпускает раненых заложников, несмотря на призывы полиции, заявил источник РИА Новости.
По данным источника «Интерфакса», утром на предприятие прибыли судебные приставы. В какой-то момент Аверьянов выхватил ружье «Сайга» произвел несколько выстрелов. По данным УФССП Москвы, приставы в тот момент находились в другом помещении, они не пострадали при стрельбе.
Источник: «В результате от полученных ранений погиб на месте некто Алексей Костиков. Сейчас выясняются другие его персональные данные».
Здание фабрики оцеплено полицией. Правоохранители готовятся к операции по задержанию преступника. Внутри остаются заложники.
На место прибыл глава столичной полиции Олег Баранов, передает ТАСС. Никаких требований от злоумышленника не поступало. Стрелок не отпускает раненых заложников, несмотря на призывы полиции, заявил источник РИА Новости.
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