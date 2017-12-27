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    Стрелок удерживает заложников на фабрике «Меньшевик»

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    • Фото: ДТП и ЧП | Москва Онлайн / vk.com
    Стрелок удерживает заложников на фабрике «Меньшевик»

    Стрелок удерживает заложников на фабрике «Меньшевик»

    Стрелок удерживает заложников на фабрике «Меньшевик»
  • Фото: ДТП и ЧП | Москва Онлайн / vk.com

    • Стрельба произошла на юго-востоке Москвы по адресу: Иловайская улица, дом 20, корпус 1. Как стало известно НТВ, ранен судебный пристав.

    По предварительной информации, которая стала известна НТВ, злоумышленник, ранее открывший стрельбу, забаррикадировался и удерживает заложников. Среди раненых, предположительно, есть судебный пристав. Причиной стрельбы, вероятно, стала попытка взыскать долг с директора предприятия. Пока официально эта информация не подтверждается.

    Ранее сообщалось об одном погибшем в результате конфликта со стрельбой на «Меньшевике».

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