Стрелок удерживает заложников на фабрике «Меньшевик»

Стрельба произошла на
юго-востоке Москвы по адресу: Иловайская улица, дом 20, корпус 1. Как стало известно НТВ, ранен судебный пристав.
По предварительной информации, которая стала известна НТВ, злоумышленник, ранее открывший стрельбу, забаррикадировался и удерживает заложников. Среди раненых, предположительно, есть судебный пристав. Причиной стрельбы, вероятно, стала попытка взыскать долг с директора предприятия. Пока официально эта информация не подтверждается.
Ранее сообщалось об одном погибшем в результате конфликта со стрельбой на «Меньшевике».
Ранее сообщалось об одном погибшем в результате конфликта со стрельбой на «Меньшевике».
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