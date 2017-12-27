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    При стрельбе на фабрике «Меньшевик» погиб охранник. Москва, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри стрельбе на фабрике «Меньшевик» погиб охранник

    При стрельбе на фабрике «Меньшевик» погиб охранник

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    • Фото: ДТП и ЧП | Москва Онлайн / vk.com
    При стрельбе на фабрике «Меньшевик» погиб охранник

    При стрельбе на фабрике «Меньшевик» погиб охранник

    При стрельбе на фабрике «Меньшевик» погиб охранник
    • Фото: ДТП и ЧП | Москва Онлайн / vk.com

      • Стрелок забаррикадировался в здании по адресу: Иловайская улица, дом 20, корпус 1. Он удерживает заложников.

      По данным осведомленного источника «Интерфакса», жертвой стрельбы на территории фабрики «Меньшевик» стал охранник, еще как минимум два человека ранены. По предварительной информации, которая стала известна НТВ, среди пострадавших оказался судебный пристав.

      Источник: «Стрельба произошла на территории фабрики „Меньшевик“, по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения».

      Сам стрелок забаррикадировался в здании и не пускает внутрь сотрудников полиции. Он вооружен ружьем.

      Между тем ТАСС со ссылкой на свой источник утверждает, что стрельбу на фабрике, предположительно, открыл ее бывший владелец.

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