При стрельбе на фабрике «Меньшевик» погиб охранник

Стрелок забаррикадировался в здании по адресу: Иловайская улица, дом 20, корпус 1. Он удерживает заложников.
По данным осведомленного источника «Интерфакса», жертвой стрельбы на территории фабрики «Меньшевик» стал охранник, еще как минимум два человека ранены. По предварительной информации, которая стала известна НТВ, среди пострадавших оказался судебный пристав.
Источник: «Стрельба произошла на территории фабрики „Меньшевик“, по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения».
Сам стрелок забаррикадировался в здании и не пускает внутрь сотрудников полиции. Он вооружен ружьем.
Между тем ТАСС со ссылкой на свой источник утверждает, что стрельбу на фабрике, предположительно, открыл ее бывший владелец.
Источник: «Стрельба произошла на территории фабрики „Меньшевик“, по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения».
Сам стрелок забаррикадировался в здании и не пускает внутрь сотрудников полиции. Он вооружен ружьем.
Между тем ТАСС со ссылкой на свой источник утверждает, что стрельбу на фабрике, предположительно, открыл ее бывший владелец.
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