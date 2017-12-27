Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Спецоперация в Москве
    •  
    «Буду биться до конца»: экс-владелец объяснил мотивы стрельбы на «Меньшевике». Москва, Следственный комитет, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Буду биться до конца»: экс-владелец объяснил мотивы стрельбы на «Меньшевике»

    «Буду биться до конца»: экс-владелец объяснил мотивы стрельбы на «Меньшевике»

    27 комментариев
    • Фото: ДТП и ЧП | Москва Онлайн / vk.com
    «Буду биться до конца»: <nobr>экс-владелец</nobr> объяснил мотивы стрельбы на «Меньшевике»

    «Буду биться до конца»: экс-владелец объяснил мотивы стрельбы на «Меньшевике»

    «Буду биться до конца»: <nobr>экс-владелец</nobr> объяснил мотивы стрельбы на «Меньшевике»
    • Фото: ДТП и ЧП | Москва Онлайн / vk.com

      • Стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» на юго-востоке столицы устроил ее бывший владелец. Он объяснил мотив своих действий.

      Business FM удалось связаться с Ильёй Аверьяновым, который открыл огонь на фабрике. Мужчина объяснил причины своих действий. По его словам, у него уже несколько лет пытаются отобрать бизнес, а сегодня утром он подвергся нападению и ему пришлось защищаться.

      Илья Аверьянов: «У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению».

      Аверьянов заявил, что его окружил спецназ. И теперь ему остается либо стрелять, либо сдаваться. Мужчина добавил, что если останется жив, то будет биться до конца.

      Следственный комитет возбудил дело об убийстве и незаконном обороте оружия. В ведомстве пояснили, что стрелок оказывает сопротивление, скрываясь на территории фабрики. По данным СК, стрельба на предприятии началась после словесного спора бывшего директора предприятия с нынешним руководством.

      Юлия Иванова, официальный представитель ГСУ СК по Москве: «По имеющимся данным, утром 27 декабря бывший собственник фабрики, находясь на ее территории по улице Иловайской в Москве, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался».

      Между тем полиция опровергла информацию о захвате заложников на территории «Меньшевика», передает ТАСС.

      Новости по теме

      Стрельба на «Меньшевике»

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru