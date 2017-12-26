Военная операция России в Сирии: история разгрома террористов

Российские военные приступили к формированию постоянной группировки на сирийской авиабазе Хмеймим, а также пункта
материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Попутно Совет Федерации ратифицировал двустороннее соглашение о превращении пункта в Тартусе, по сути, в полноценную военно-морскую базу России. А разгром террористов был назван свидетельством профессиональной работы российских военных, которым помогали и дипломаты.
Когда в сентябре 2015 года на головы террористов, к тому моменту захвативших уже большую часть Сирии, посыпались первые авиабомбы российских ВКС, радикальные исламисты осознали — о свержении Асада, безраздельном господстве на Ближнем Востоке и уж тем более о строительстве всемирного халифата можно не мечтать.
Российские военные летчики, базирующиеся на авиабазе Хмеймим, а также корабельной и дальней авиации за годы войны совершили более 34 тысяч боевых вылетов, уничтожив тысячи стратегических объектов террористов. Среди основных целей были и захваченные боевиками нефтеперерабатывающие заводы и караваны так называемых нефтепроводов на колесах. Ведь именно за счет ворованной нефти те получали финансовую подпитку — до 3 миллионов долларов в день.
Эффект закрепили корабли и подлодки ВМФ, нанося массированные удары из акватории Средиземного моря новейшими крылатыми ракетами. Позже это назвали триумфом русского оружия. Впервые в новейшей истории России в военной операции были задействованы практически все рода войск. Масштабно и успешно.
Успехи правительственной армии при поддержке России нервировали членов международной коалиции во главе с США, чья борьба с мировым терроризмом что в Сирии, что в Ираке была малорезультативной.
Пытаясь спасти так называемую умеренную оппозицию, американцы наносили удары по сирийской армии. То по ошибке, то откровенно преднамеренно. Как в случае с авиабазой Шайрат. Поводом для удара послужила химическая атака в Хан-Шейхуне, якобы проведенная войсками Асада. При этом американцы закрывали глаза на очевидные факты применения боевых отравляющих веществ боевиками. Российские специалисты войск РХБЗ на освобожденных территориях находили боеприпасы с химической начинкой и лаборатории по их кустарному производству. От разного рода взрывоопасных предметов, мин и снарядов российские саперы очищали целые города.
Сирийские правительственные войска при поддержке российских военных освобождали от террористов один город за другим. Сложнее всего пришлось в Алеппо, промышленном сердце Сирии. Радикалы, закрепившиеся в жилых кварталах, использовали местных жителей в качестве живого щита. Сотрудники Российского центра по примирению организовали несколько гуманитарных коридоров для выхода людей. Так были спасены десятки тысяч человек. Доставку продуктов и медикаментов нуждающимся взяла на себя Российская гуманитарная миссия. В лагеря беженцев ежедневно тоннами завозили сухпайки и готовили горячую пищу. Врачи в развернутых полевых госпиталях оказали медицинскую помощь 70 тысячам сирийцев. Находясь под властью боевиков, всего этого те были просто лишены.
В свои дома в освобожденных городах смогли вернуться более одного миллиона трехсот тысяч сирийцев. Прекращению гражданской войны способствовало создание зон деэскалации. Гарантами соблюдения перемирия выступили Россия, Иран и Турция. Сейчас, после завершения военной операции, настало время мирного урегулирования, в котором Россия будет играть ключевую роль.
В декабре, после разгрома ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), Владимир Путин отдал приказ о выводе российский группировки. Но в Сирии остаются наши военные базы в Хмеймим и Тартусе. Это позволит обеспечить безопасность и стратегическое сдерживание в Средиземном море и усилит позиции России на Ближнем Востоке.
Подробности — в видеоматериале.
Российские военные летчики, базирующиеся на авиабазе Хмеймим, а также корабельной и дальней авиации за годы войны совершили более 34 тысяч боевых вылетов, уничтожив тысячи стратегических объектов террористов. Среди основных целей были и захваченные боевиками нефтеперерабатывающие заводы и караваны так называемых нефтепроводов на колесах. Ведь именно за счет ворованной нефти те получали финансовую подпитку — до 3 миллионов долларов в день.
Эффект закрепили корабли и подлодки ВМФ, нанося массированные удары из акватории Средиземного моря новейшими крылатыми ракетами. Позже это назвали триумфом русского оружия. Впервые в новейшей истории России в военной операции были задействованы практически все рода войск. Масштабно и успешно.
Успехи правительственной армии при поддержке России нервировали членов международной коалиции во главе с США, чья борьба с мировым терроризмом что в Сирии, что в Ираке была малорезультативной.
Пытаясь спасти так называемую умеренную оппозицию, американцы наносили удары по сирийской армии. То по ошибке, то откровенно преднамеренно. Как в случае с авиабазой Шайрат. Поводом для удара послужила химическая атака в Хан-Шейхуне, якобы проведенная войсками Асада. При этом американцы закрывали глаза на очевидные факты применения боевых отравляющих веществ боевиками. Российские специалисты войск РХБЗ на освобожденных территориях находили боеприпасы с химической начинкой и лаборатории по их кустарному производству. От разного рода взрывоопасных предметов, мин и снарядов российские саперы очищали целые города.
Сирийские правительственные войска при поддержке российских военных освобождали от террористов один город за другим. Сложнее всего пришлось в Алеппо, промышленном сердце Сирии. Радикалы, закрепившиеся в жилых кварталах, использовали местных жителей в качестве живого щита. Сотрудники Российского центра по примирению организовали несколько гуманитарных коридоров для выхода людей. Так были спасены десятки тысяч человек. Доставку продуктов и медикаментов нуждающимся взяла на себя Российская гуманитарная миссия. В лагеря беженцев ежедневно тоннами завозили сухпайки и готовили горячую пищу. Врачи в развернутых полевых госпиталях оказали медицинскую помощь 70 тысячам сирийцев. Находясь под властью боевиков, всего этого те были просто лишены.
В свои дома в освобожденных городах смогли вернуться более одного миллиона трехсот тысяч сирийцев. Прекращению гражданской войны способствовало создание зон деэскалации. Гарантами соблюдения перемирия выступили Россия, Иран и Турция. Сейчас, после завершения военной операции, настало время мирного урегулирования, в котором Россия будет играть ключевую роль.
В декабре, после разгрома ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), Владимир Путин отдал приказ о выводе российский группировки. Но в Сирии остаются наши военные базы в Хмеймим и Тартусе. Это позволит обеспечить безопасность и стратегическое сдерживание в Средиземном море и усилит позиции России на Ближнем Востоке.
Подробности — в видеоматериале.
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