Россия начала формировать постоянную военную группировку в Сирии

Россия начала формирование постоянной группировки в Сирии. Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу: «На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме».
Также Шойгу выразил благодарность парламенту за ратификацию соглашений, передает РИА Новости.
Ранее сегодня Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Сирией по военно-морской базе в сирийском Тартусе. На прошлой неделе документ одобрила Госдума.
Также Шойгу выразил благодарность парламенту за ратификацию соглашений, передает РИА Новости.
Ранее сегодня Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Сирией по военно-морской базе в сирийском Тартусе. На прошлой неделе документ одобрила Госдума.
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