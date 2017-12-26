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    Россия начала формировать постоянную военную группировку в Сирии

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    Россия начала формировать постоянную военную группировку в Сирии

    Россия начала формировать постоянную военную группировку в Сирии

    Россия начала формирование постоянной группировки в Сирии. Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

    Сергей Шойгу: «На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме».

    Также Шойгу выразил благодарность парламенту за ратификацию соглашений, передает РИА Новости.

    Ранее сегодня Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Сирией по военно-морской базе в сирийском Тартусе. На прошлой неделе документ одобрила Госдума.

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