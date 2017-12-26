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    Совфед ратифицировал соглашение по базе ВМФ РФ в Сирии

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    Совфед ратифицировал соглашение по базе ВМФ РФ в Сирии

    Совфед ратифицировал соглашение по базе ВМФ РФ в Сирии

    Совет Федерации ратифицировал соглашение с Сирией о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус.

    Решение было принято на заседании во вторник. Фактически документ предусматривает превращение пункта МТО в полноценную военную базу.

    Документ, в частности, допускает, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, в том числе суда с ядерными энергетическими установками. Кроме этого, Сирия передает РФ в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения (49 лет с возможностью автоматического продления на периоды по 25 лет) земельные участки, акватории и ряд объектов недвижимости.

    смотретьПутин внес в Госдуму соглашение с Сирией о расширении базы РФ в Тартусе
    Путин внес в Госдуму соглашение с Сирией о расширении базы РФ в Тартусе
    На прошлой неделе соглашение было ратифицировано Госдумой РФ. Его в нижнюю палату внес президент РФ Владимир Путин.

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