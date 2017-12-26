Совфед ратифицировал соглашение по базе ВМФ РФ в Сирии

Совет Федерации ратифицировал соглашение с Сирией о расширении пункта
материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус.
Решение было принято на заседании во вторник. Фактически документ предусматривает превращение пункта МТО в полноценную военную базу.
Документ, в частности, допускает, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, в том числе суда с ядерными энергетическими установками. Кроме этого, Сирия передает РФ в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения (49 лет с возможностью автоматического продления на периоды по 25 лет) земельные участки, акватории и ряд объектов недвижимости.
На прошлой неделе соглашение было ратифицировано Госдумой РФ. Его в нижнюю палату внес президент РФ Владимир Путин.
Документ, в частности, допускает, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, в том числе суда с ядерными энергетическими установками. Кроме этого, Сирия передает РФ в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения (49 лет с возможностью автоматического продления на периоды по 25 лет) земельные участки, акватории и ряд объектов недвижимости.
На прошлой неделе соглашение было ратифицировано Госдумой РФ. Его в нижнюю палату внес президент РФ Владимир Путин.
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