Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии

По итогам шестого раунда переговоров в Астане страны — гаранты перемирия в Сирии — Россия, Турция и Иран — объявили о создании четырех зон деэскалации.
Страны — гаранты перемирия выпустили совместное заявление после переговоров в Астане. Его озвучил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, передает «Интерфакс».
Кайрат Абрахманов: «Иран, Россия, Турция объявляют о создании зон деэскалации в соответствии с меморандумом от 4 мая 2017 года в восточной Гуте, в определенных частях на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб, и в определенных частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также в определенных районах на юге Сирии на основе инициативы РФ как гаранта астанинского процесса с целью обеспечить соблюдение режима прекращения боевых действий, территориальную целостность САР и продолжить борьбу с терроризмом».
Также страны-гаранты создадут координационный центр, чтобы контролировать происходящее в зонах деэскалации.
Между тем в заявлении подчеркивается, что создании зон деэскалации и полос безопасности — временная мера, продолжительность которой составит шесть месяцев с «автоматическим продлением на основе консенсуса гарантов».
Кайрат Абрахманов: «Благодаря усилиям и решимости участников астанинских переговоров сейчас есть надежда в том, что этот острейший кризис решится мирным путем».
В заявлении также отмечается, что создание упомянутых зон деэскалации ни при каких обстоятельствах не подрывает суверенитет, независимость и территориальную целостность САР.
Отметим, что в Сирии в ряде регионов уже действуют зоны деэскалации, где помогают обеспечивать безопасность российские военные. Местные жители начинают возвращаться в родные дома и восстанавливать инфраструктуру.
Кайрат Абрахманов: «Иран, Россия, Турция объявляют о создании зон деэскалации в соответствии с меморандумом от 4 мая 2017 года в восточной Гуте, в определенных частях на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб, и в определенных частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также в определенных районах на юге Сирии на основе инициативы РФ как гаранта астанинского процесса с целью обеспечить соблюдение режима прекращения боевых действий, территориальную целостность САР и продолжить борьбу с терроризмом».
Также страны-гаранты создадут координационный центр, чтобы контролировать происходящее в зонах деэскалации.
Между тем в заявлении подчеркивается, что создании зон деэскалации и полос безопасности — временная мера, продолжительность которой составит шесть месяцев с «автоматическим продлением на основе консенсуса гарантов».
Кайрат Абрахманов: «Благодаря усилиям и решимости участников астанинских переговоров сейчас есть надежда в том, что этот острейший кризис решится мирным путем».
В заявлении также отмечается, что создание упомянутых зон деэскалации ни при каких обстоятельствах не подрывает суверенитет, независимость и территориальную целостность САР.
Отметим, что в Сирии в ряде регионов уже действуют зоны деэскалации, где помогают обеспечивать безопасность российские военные. Местные жители начинают возвращаться в родные дома и восстанавливать инфраструктуру.
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