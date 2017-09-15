Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Cassini падает на Сатурн
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.09, 14:51

    Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии

    комментировать

    Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии

    Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии

    По итогам шестого раунда переговоров в Астане страны — гаранты перемирия в Сирии — Россия, Турция и Иран — объявили о создании четырех зон деэскалации.

    Страны — гаранты перемирия выпустили совместное заявление после переговоров в Астане. Его озвучил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, передает «Интерфакс».

    Кайрат Абрахманов: «Иран, Россия, Турция объявляют о создании зон деэскалации в соответствии с меморандумом от 4 мая 2017 года в восточной Гуте, в определенных частях на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб, и в определенных частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также в определенных районах на юге Сирии на основе инициативы РФ как гаранта астанинского процесса с целью обеспечить соблюдение режима прекращения боевых действий, территориальную целостность САР и продолжить борьбу с терроризмом».

    Также страны-гаранты создадут координационный центр, чтобы контролировать происходящее в зонах деэскалации.

    Между тем в заявлении подчеркивается, что создании зон деэскалации и полос безопасности — временная мера, продолжительность которой составит шесть месяцев с «автоматическим продлением на основе консенсуса гарантов».

    Кайрат Абрахманов: «Благодаря усилиям и решимости участников астанинских переговоров сейчас есть надежда в том, что этот острейший кризис решится мирным путем».

    В заявлении также отмечается, что создание упомянутых зон деэскалации ни при каких обстоятельствах не подрывает суверенитет, независимость и территориальную целостность САР.

    смотретьРоссийские военные привезли продукты и лекарства жителям Эр-Растана в Сирии
    Российские военные привезли продукты и лекарства жителям Эр-Растана в Сирии
    Отметим, что в Сирии в ряде регионов уже действуют зоны деэскалации, где помогают обеспечивать безопасность российские военные. Местные жители начинают возвращаться в родные дома и восстанавливать инфраструктуру.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru