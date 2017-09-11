Российские военные привезли продукты и лекарства жителям Эр-Растана в Сирии

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Эр-Растана в Сирии.

Этот населенный пункт находится между провинциями Хомс и Хама. Шесть лет его контролировали террористы. Сейчас там действует зона деэскалации. И главной задачей для российского центра по примирению была доставка гуманитарной помощи. Жителям Эр-Растана передали четыре тонны продуктов и 500 килограммов медикаментов.



Муна Хударбуяси, местная жительница: «Мы шесть лет живем с террористами бок о бок. Пока мы жили под властью террористов, конечно, нам было сложно. Представьте, вы сидите дома, а к вам через стену прилетают осколки. Много было раненых, убитых. Сейчас ситуация гораздо лучше. После прихода сюда правительственных войск, при поддержке России, жизнь налаживается. Мы уверены, что теперь наступит мир».



В Эр-Растане также развернули медпункт. Впоследствии российские врачи помогут местным восстановить больницу.



Сегодня же в Минобороны России сообщили, что на авиабазу Хмеймим перебросили отряд из более 40 саперов. Им предстоит разминировать освобожденные районы Дейр-эз-Зора. В первую очередь военные займутся дорогами и социальными объектами: разминируют школы, больницы и объекты электроснабжения.