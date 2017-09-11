Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
Онлайн на сайте
Ураган «Ирма» во Флориде. Прямая трансляция
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.09, 09:19
    Российские военные привезли продукты и лекарства жителям Эр-Растана в Сирии. Сирия, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные привезли продукты и лекарства жителям Эр-Растана в Сирии

    Российские военные привезли продукты и лекарства жителям Эр-Растана в Сирии

    комментировать
    Российские военные привезли продукты и лекарства жителям <nobr>Эр-Растана</nobr> в Сирии

    Российские военные привезли продукты и лекарства жителям Эр-Растана в Сирии

    Российские военные привезли продукты и лекарства жителям <nobr>Эр-Растана</nobr> в Сирии

      Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Эр-Растана в Сирии.

      Этот населенный пункт находится между провинциями Хомс и Хама. Шесть лет его контролировали террористы. Сейчас там действует зона деэскалации. И главной задачей для российского центра по примирению была доставка гуманитарной помощи. Жителям Эр-Растана передали четыре тонны продуктов и 500 килограммов медикаментов.

      Муна Хударбуяси, местная жительница: «Мы шесть лет живем с террористами бок о бок. Пока мы жили под властью террористов, конечно, нам было сложно. Представьте, вы сидите дома, а к вам через стену прилетают осколки. Много было раненых, убитых. Сейчас ситуация гораздо лучше. После прихода сюда правительственных войск, при поддержке России, жизнь налаживается. Мы уверены, что теперь наступит мир».

      В Эр-Растане также развернули медпункт. Впоследствии российские врачи помогут местным восстановить больницу.

      Сегодня же в Минобороны России сообщили, что на авиабазу Хмеймим перебросили отряд из более 40 саперов. Им предстоит разминировать освобожденные районы Дейр-эз-Зора. В первую очередь военные займутся дорогами и социальными объектами: разминируют школы, больницы и объекты электроснабжения.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru