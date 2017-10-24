РФ заблокировала резолюцию СБ ООН о миссии по расследованию химатак в Сирии

Россия заблокировала проект резолюции о продлении на один год полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.
Документ, подготовленный США, поддержали 11 членов Совбеза ООН, в том числе Великобритания и Франция. Против проголосовали Россия и Боливия. Еще две страны — Китай и Казахстан — при голосовании воздержался.
При этом до голосования постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал отложить рассмотрение вопроса до 7 ноября, чтобы дождаться выхода доклада с результатами расследования инцидента с применением химических веществ в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля. Однако инициатива РФ не нашла поддержки, передает ТАСС.
Отметим, что мандат работы миссии истекает 17 ноября. При этом к 26 октября она должна представить Совбезу ООН доклад о расследовании инцидента в Хан-Шейхуне.
Напомним, сирийская оппозиция 4 апреля объявила, что в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун погибли 80 и пострадали еще 200 человек. При этом ответственность за атаку возложили на правительственные войска. А в ночь на 7 апреля США, не дожидаясь результатов расследования, запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому Шайрат, с которой якобы осуществлялась атака. В МИД РФ же заявили, что химическая атака 4 апреля была постановкой, и призвали провести тщательное и независимое расследование инцидента.
При этом до голосования постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал отложить рассмотрение вопроса до 7 ноября, чтобы дождаться выхода доклада с результатами расследования инцидента с применением химических веществ в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля. Однако инициатива РФ не нашла поддержки, передает ТАСС.
Отметим, что мандат работы миссии истекает 17 ноября. При этом к 26 октября она должна представить Совбезу ООН доклад о расследовании инцидента в Хан-Шейхуне.
Напомним, сирийская оппозиция 4 апреля объявила, что в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун погибли 80 и пострадали еще 200 человек. При этом ответственность за атаку возложили на правительственные войска. А в ночь на 7 апреля США, не дожидаясь результатов расследования, запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому Шайрат, с которой якобы осуществлялась атака. В МИД РФ же заявили, что химическая атака 4 апреля была постановкой, и призвали провести тщательное и независимое расследование инцидента.
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