Шойгу подвел итоги успешной операции российских военных в Сирии

Министр обороны подвел итоги сирийской кампании. Эта тема обсуждалась на селекторном совещании.
Уходящий год стал переломным в борьбе с терроризмом, заявил Сергей Шойгу. Два года назад, когда ВКС России начали действовать на сирийской территории, боевики держали под контролем большую часть страны. С тех пор ситуация кардинально изменилась, отметил министр обороны.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Нами отработано многое, начиная от уникальной в своем роде логистической схемы по доставке необходимых грузов для работы нашей группировки в Сирии и завершая работой нашего оружия. Это касается и высокоточного оружия, и многого другого — систем наведения, системы „Стрелец“, работы дальней авиации».
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Нами отработано многое, начиная от уникальной в своем роде логистической схемы по доставке необходимых грузов для работы нашей группировки в Сирии и завершая работой нашего оружия. Это касается и высокоточного оружия, и многого другого — систем наведения, системы „Стрелец“, работы дальней авиации».
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