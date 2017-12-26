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    Шойгу подвел итоги успешной операции российских военных в Сирии. Минобороны РФ, Сирия, Шойгу, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШойгу подвел итоги успешной операции российских военных в Сирии

    Шойгу подвел итоги успешной операции российских военных в Сирии

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    Шойгу подвел итоги успешной операции российских военных в Сирии

    Шойгу подвел итоги успешной операции российских военных в Сирии

    Шойгу подвел итоги успешной операции российских военных в Сирии

      Министр обороны подвел итоги сирийской кампании. Эта тема обсуждалась на селекторном совещании.

      Уходящий год стал переломным в борьбе с терроризмом, заявил Сергей Шойгу. Два года назад, когда ВКС России начали действовать на сирийской территории, боевики держали под контролем большую часть страны. С тех пор ситуация кардинально изменилась, отметил министр обороны.

      Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Нами отработано многое, начиная от уникальной в своем роде логистической схемы по доставке необходимых грузов для работы нашей группировки в Сирии и завершая работой нашего оружия. Это касается и высокоточного оружия, и многого другого — систем наведения, системы „Стрелец“, работы дальней авиации».

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