Шойгу сообщил о зачистке разгромленного оплота ИГИЛ в Сирии

На военной коллегии России и Белоруссии министр обороны РФ Сергей Шойгу по видеоконференции заслушал доклад командующего российской группировкой РФ в Сирии Сергея Суровикина о падении города
Абу-Кемаля (в сирийской транскрипции — Аль-Букамаль — прим. НТВ.Ru), который был последним оплотом ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство») на территории САР.
После доклада генерал-полковника Суровикина глава Минобороны отметил, что победить экстремистов удалось при поддержке российских ВКС.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Сейчас идет работа по разминированию Дейр-эз-Зора, Меядина. Сегодня приступили к разминированию и зачистке Аль-Букемаля — это последний крупный оплот и центр, где была сосредоточена достаточно большая группировка террористов. Часть из них уничтожена, часть из них переправилась через Евфрат и движется в северном направлении. Надеюсь, там их встретят достойно. Передайте наши поздравления сирийским коллегам, и я поздравляю вас с успешным завершением операции, которую вели последние 4 дня».
По словам Шойгу, ВКС показали все свое мастерство и в сложных погодных условиях выполнили все поставленные перед ними задачи, передает РИА Новости.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Сейчас идет работа по разминированию Дейр-эз-Зора, Меядина. Сегодня приступили к разминированию и зачистке Аль-Букемаля — это последний крупный оплот и центр, где была сосредоточена достаточно большая группировка террористов. Часть из них уничтожена, часть из них переправилась через Евфрат и движется в северном направлении. Надеюсь, там их встретят достойно. Передайте наши поздравления сирийским коллегам, и я поздравляю вас с успешным завершением операции, которую вели последние 4 дня».
По словам Шойгу, ВКС показали все свое мастерство и в сложных погодных условиях выполнили все поставленные перед ними задачи, передает РИА Новости.
Комментарии