Сирийская армия и союзники окружили последний крупный оплот ИГ

Сирийские правительственные силы и союзники замкнули кольцо вокруг города
Абу-Кемаль, который является последним крупным оплотом террористов ИГИЛ (запрещенной в РФ группировки) на территории САР.
О том, что сирийской армии и союзным силам удалось окружить крупный оплот боевиков, сообщил осведомленный источник РИА Новости на месте. По его словам, военные установили огневой контроль над Абу-Кемалем.
Источник: «Сирийская армия взяла Абу-Кемаль под огневой контроль».
Как отмечает источник, сирийские правительственные силы рассчитывают, что город удастся освободить от террористов в ближайшие дни.
Источник: «Сирийская армия взяла Абу-Кемаль под огневой контроль».
Как отмечает источник, сирийские правительственные силы рассчитывают, что город удастся освободить от террористов в ближайшие дни.
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