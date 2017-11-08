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    Сирийская армия и союзники окружили последний крупный оплот ИГ

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    Сирийская армия и союзники окружили последний крупный оплот ИГ

    Сирийская армия и союзники окружили последний крупный оплот ИГ

    Сирийские правительственные силы и союзники замкнули кольцо вокруг города Абу-Кемаль, который является последним крупным оплотом террористов ИГИЛ (запрещенной в РФ группировки) на территории САР.

    О том, что сирийской армии и союзным силам удалось окружить крупный оплот боевиков, сообщил осведомленный источник РИА Новости на месте. По его словам, военные установили огневой контроль над Абу-Кемалем.

    Источник: «Сирийская армия взяла Абу-Кемаль под огневой контроль».

    Как отмечает источник, сирийские правительственные силы рассчитывают, что город удастся освободить от террористов в ближайшие дни.

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