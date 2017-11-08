СМИ: сирийская армия освободила от ИГ город Абу-Кемаль на границе с Ираком

Сирийские войска взяли под полный контроль город
Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор, который был последним крупным оплотом террористов запрещенной группировки ИГИЛ в стране.
Об этом сообщила сегодня телестанция Al Mayadeen.
Сейчас военные приступили к поиску и разминированию взрывных устройств, оставленных террористами.
Ранее сообщалось, что сирийским правительственным силам удалось замкнуть кольцо вокруг города Абу-Кемаль.
Сейчас военные приступили к поиску и разминированию взрывных устройств, оставленных террористами.
Ранее сообщалось, что сирийским правительственным силам удалось замкнуть кольцо вокруг города Абу-Кемаль.
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