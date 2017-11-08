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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    СМИ: сирийская армия освободила от ИГ город Абу-Кемаль на границе с Ираком

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    СМИ: сирийская армия освободила от ИГ город Абу-Кемаль на границе с Ираком

    СМИ: сирийская армия освободила от ИГ город <nobr>Абу-Кемаль</nobr> на границе с Ираком

    Сирийские войска взяли под полный контроль город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор, который был последним крупным оплотом террористов запрещенной группировки ИГИЛ в стране.

    Об этом сообщила сегодня телестанция Al Mayadeen.

    Сейчас военные приступили к поиску и разминированию взрывных устройств, оставленных террористами.

    Ранее сообщалось, что сирийским правительственным силам удалось замкнуть кольцо вокруг города Абу-Кемаль.

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