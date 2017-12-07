Журналисты НТВ выяснили главный секрет неуловимости Михаила Саакашвили

В Киеве арестован соратник Михаила Саакашвили Северион Дангадзе. Якобы, это именно он выпросил у бизнесмена Курченко 500 тысяч долларов на организацию митингов. Но
нужен-то украинским властям сам Саакашвили. Накануне он убегал от сотрудников СБУ по крыше дома, потом его силой отбили у спецназа соратники. А в среду он не явился на допрос, несмотря на ультиматум украинской генпрокуратуры.
Арестовать Саакашвили в палаточном городке у Рады тоже не получилось: полицейские ошиблись палаткой. Как же получается, что Саакашвили в Киеве, объявлен в розыск, а поймать его не удается, выясняла корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова.
Главный секрет неуловимости Саакашвили в том, что его никто и не старается ловить. А Саакашвили не только не скрывается, свободно разгуливая в центре Киева, но даже издевается над властями Украины. Например в соцсетях появилась новая фотография, сделанная в момент, когда сторонники отбили экс-губернатора Одессы у силовиков. Этот кадр уже все называют чуть ли не символом «Михомайдана» и легендарной неуловимости новоявленного украинского оппозиционера.
В среду утром стало ясно: нынешние киевские власти фактически наступают на грабли предшественников. Как и четыре года назад: майдан, палаточный городок и жестокие столкновения спецназа и активистов. Саакашвили уверен, что бойцы спецназа пришли за ним, но перепутали палатки.
И это притом, что время ультиматума, который накануне выдвинул беглому грузину генпрокурор Луценко, к тому моменту еще не вышло. Впрочем, опальный политик, обвиненный в организации незаконных митингов и попытке госпереворота, и так на допрос не собирался. И, вскоре, ничуть не смущаясь тем, что он находится в розыске, позвал людей на народное вече к зданию Рады, где сорванным голосом рассказал о ближайших планах по избавлению Украины от «вируса Порошенко». И никто из силовиков его пламенному выступлению не мешал.
Михаил Саакашвили, бывший губернатор Одесской области Украины, экс-президент Грузии: «Говорят, как встретишь Новый год, так и будешь жить. И я хочу, чтобы новый год был без барыги, без главного ворующего».
Порошенко тоже был красноречив. Он назвал бывшего соратника «жаждущим крови врагом, орудующем в глубоком тылу», а его сторонников — «гоп-компанией». И виновата во всем, конечно, Россия.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало».
Интересно, что западные СМИ, которые 4 года назад приветствовали «Евромайдан», теперь с не меньшим интересом следят за похождениями Саакашвили.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Главный секрет неуловимости Саакашвили в том, что его никто и не старается ловить. А Саакашвили не только не скрывается, свободно разгуливая в центре Киева, но даже издевается над властями Украины. Например в соцсетях появилась новая фотография, сделанная в момент, когда сторонники отбили экс-губернатора Одессы у силовиков. Этот кадр уже все называют чуть ли не символом «Михомайдана» и легендарной неуловимости новоявленного украинского оппозиционера.
В среду утром стало ясно: нынешние киевские власти фактически наступают на грабли предшественников. Как и четыре года назад: майдан, палаточный городок и жестокие столкновения спецназа и активистов. Саакашвили уверен, что бойцы спецназа пришли за ним, но перепутали палатки.
И это притом, что время ультиматума, который накануне выдвинул беглому грузину генпрокурор Луценко, к тому моменту еще не вышло. Впрочем, опальный политик, обвиненный в организации незаконных митингов и попытке госпереворота, и так на допрос не собирался. И, вскоре, ничуть не смущаясь тем, что он находится в розыске, позвал людей на народное вече к зданию Рады, где сорванным голосом рассказал о ближайших планах по избавлению Украины от «вируса Порошенко». И никто из силовиков его пламенному выступлению не мешал.
Михаил Саакашвили, бывший губернатор Одесской области Украины, экс-президент Грузии: «Говорят, как встретишь Новый год, так и будешь жить. И я хочу, чтобы новый год был без барыги, без главного ворующего».
Порошенко тоже был красноречив. Он назвал бывшего соратника «жаждущим крови врагом, орудующем в глубоком тылу», а его сторонников — «гоп-компанией». И виновата во всем, конечно, Россия.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало».
Интересно, что западные СМИ, которые 4 года назад приветствовали «Евромайдан», теперь с не меньшим интересом следят за похождениями Саакашвили.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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