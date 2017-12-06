Саакашвили провозгласил «новую Сечь» у стен Верховной Рады

Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили призвал оппозиционных украинских политиков объединиться, чтобы «отражать атаки» врагов.
Экс-президент Грузии и лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили объявил в среду «новую Сечь» у стен Верховной рады. Саакашвили на митинге призвал объединиться всех украинских оппозиционеров, чтобы добиться ухода Петра Порошенко с поста президента, передает «Интерфакс».
Михаил Саакашвили: «Я взываю к лидерам украинской оппозиции — сейчас не время говорить о партийных интересах. Мы первыми отставили флаг „Руха новых сил“. Речь идет не о партиях, а о том, будет ли Украина. Призываю всех объединяться. Я объявляю тут новую Сечь, мы будем расширяться, готовиться отражать их атаки… Готовим масштабный марш, собираем подписи за импичмент».
Саакашвили также заявил, что протестующие установили на площади Конституции у здания Рады уже 150 палаток и установят еще 250.
Напомним, Саакашвили, который активно участвует в протестах в центре Киева, объявлен украинскими силовиками в розыск. Накануне в его квартире в Киеве прошел обыск. Политик сбежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что прыгнет вниз. Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили, но сторонники политика заблокировали машину и силой освободили Саакашвили, а затем устроили митинг у стен Рады.
Генпрокуратура потребовала от политика добровольно явиться в правоохранительные органы, однако Саакашвили отказался это делать и заявил, что готов общаться со стражами порядка только на территории палаточного городка у здания Верховной рады. Сегодня утром была предпринята попытка штурма палаточного городка, в результате пострадали 11 полицейских и двое гражданских.
Михаил Саакашвили: «Я взываю к лидерам украинской оппозиции — сейчас не время говорить о партийных интересах. Мы первыми отставили флаг „Руха новых сил“. Речь идет не о партиях, а о том, будет ли Украина. Призываю всех объединяться. Я объявляю тут новую Сечь, мы будем расширяться, готовиться отражать их атаки… Готовим масштабный марш, собираем подписи за импичмент».
Саакашвили также заявил, что протестующие установили на площади Конституции у здания Рады уже 150 палаток и установят еще 250.
Напомним, Саакашвили, который активно участвует в протестах в центре Киева, объявлен украинскими силовиками в розыск. Накануне в его квартире в Киеве прошел обыск. Политик сбежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что прыгнет вниз. Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили, но сторонники политика заблокировали машину и силой освободили Саакашвили, а затем устроили митинг у стен Рады.
Генпрокуратура потребовала от политика добровольно явиться в правоохранительные органы, однако Саакашвили отказался это делать и заявил, что готов общаться со стражами порядка только на территории палаточного городка у здания Верховной рады. Сегодня утром была предпринята попытка штурма палаточного городка, в результате пострадали 11 полицейских и двое гражданских.
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