Украинские силовики не могут поймать гуляющего по центру Киева Саакашвили

В центре Киева сторонники Михаила Саакашвили возводят баррикады вокруг палаточного лагеря. Митингующие весь день несут туда автомобильные шины, кирпичи и мешки с песком.
Уже истек срок, который украинские власти дали опальному политику, чтобы сдаться. Бывшего губернатора Одесской области объявили в розыск. Хотя где он находится, известно всем. Саакашвили сегодня чуть было не схватила полиция, которая нагрянула в лагерь. Но силовики ошиблись палаткой. Корреспондент НТВ Инна Осипова следит за развитием событий в Киеве.
На Майдане снова запахло дымовыми шашками и покрышками. По сообщениям МВД, в столкновениях спецназа и активистов палаточного городка пострадали 13 человек — 11 милиционеров и 2 революционера. Саакашвили говорит, что приходили за ним, но палатки перепутали. Он живет в другой, и даже уточнил в какой. Экс-президент Грузии, человек без гражданства и паспорта, сбежавший из-под стражи, официально объявлен властями Украины в розыск, но при этом спокойно разгуливает по центру Киева. Генпрокурор пригрозил заменой домашнего ареста на тюремную камеру и вызвал на допрос. «Не пойду, — заявил грузинский политик со сцены на глазах у всего мира, — пусть сами приходят».
Но прокурор в палатку не пошел, а пошел в Верховную раду, где представил доклад-расследование. Якобы Саакашвили за полмиллиона долларов обещал доверенному лицу Януковича бизнесмену Сергею Кучеренко развести новый Майдан. Все это — план Кремля и ФСБ.
Против Саакашвили возбудили даже уголовное дело за организацию незаконных митингов и попытку госпереворота. В рамках этого дела спецслужбы накануне нагрянули с обысками в его квартиру. Беглый политик снова ушел от преследования — на крышу. Оттуда поливал президента Порошенко оскорблениями и грозился спрыгнуть с 8-го этажа. Его все-таки спустили на землю и даже затолкали в микроавтобус. Но сторонники опального политика его легко отбили.
И вот человек, который живет то на крыше, то в палатке в центре Киева, без документов, объявленный в розыск, обвиняемый по трем уголовным делам уже снова вещает с Майдана и предлагает Порошенко разобраться, кто тут чьи агенты.
Агенты перемен, к слову, уже захватили комитет Рады, который находится в здании гостиницы Украина. Порошенко объявил Саакашвили врагом нации. И даже после этого Михо остается самым неуловимым преступником в мире. Потому что его никто не ловит.
На Майдане снова запахло дымовыми шашками и покрышками. По сообщениям МВД, в столкновениях спецназа и активистов палаточного городка пострадали 13 человек — 11 милиционеров и 2 революционера. Саакашвили говорит, что приходили за ним, но палатки перепутали. Он живет в другой, и даже уточнил в какой. Экс-президент Грузии, человек без гражданства и паспорта, сбежавший из-под стражи, официально объявлен властями Украины в розыск, но при этом спокойно разгуливает по центру Киева. Генпрокурор пригрозил заменой домашнего ареста на тюремную камеру и вызвал на допрос. «Не пойду, — заявил грузинский политик со сцены на глазах у всего мира, — пусть сами приходят».
Но прокурор в палатку не пошел, а пошел в Верховную раду, где представил доклад-расследование. Якобы Саакашвили за полмиллиона долларов обещал доверенному лицу Януковича бизнесмену Сергею Кучеренко развести новый Майдан. Все это — план Кремля и ФСБ.
Против Саакашвили возбудили даже уголовное дело за организацию незаконных митингов и попытку госпереворота. В рамках этого дела спецслужбы накануне нагрянули с обысками в его квартиру. Беглый политик снова ушел от преследования — на крышу. Оттуда поливал президента Порошенко оскорблениями и грозился спрыгнуть с 8-го этажа. Его все-таки спустили на землю и даже затолкали в микроавтобус. Но сторонники опального политика его легко отбили.
И вот человек, который живет то на крыше, то в палатке в центре Киева, без документов, объявленный в розыск, обвиняемый по трем уголовным делам уже снова вещает с Майдана и предлагает Порошенко разобраться, кто тут чьи агенты.
Агенты перемен, к слову, уже захватили комитет Рады, который находится в здании гостиницы Украина. Порошенко объявил Саакашвили врагом нации. И даже после этого Михо остается самым неуловимым преступником в мире. Потому что его никто не ловит.
Комментарии