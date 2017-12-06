Порошенко назвал сторонников Саакашвили «жаждущей крови гоп-компанией»

Президент Украины раскритиковал Михаила Саакашвили и его сторонников после беспорядков в Киеве.
Выступая перед военными во Львовской области, Пётр Порошенко обвинил бывшего губернатора Одесской области в том, что он получает деньги от России и окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.
При этом Порошенко назвал сторонников Саакашвили «гоп-компанией», которая провоцирует силовиков и «жаждет крови», передает ТАСС.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало. Мы даем отпор профинансированной из Москвы гоп-компании, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества».
Также Порошенко поблагодарил силовиков, заявив, что «украинский народ раскусил проплаченный характер акций Саакашвили и проигнорировал эти акции».
Напомним, накануне в квартире объявленного в розыск Саакашвили в Киеве прошел обыск. Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что бросится вниз. Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили, но сторонники политика заблокировали машину и силой освободили Саакашвили, а затем устроили митинг у стен Рады.
Генпрокуратура потребовала от политика добровольно явиться в правоохранительные органы, однако Саакашвили отказался это делать и заявил, что готов общаться со стражами порядка только на территории палаточного городка у здания Верховной рады. А сегодня утром была предпринята попытка штурма палаточного городка, в результате пострадали 11 полицейских и двое гражданских.
При этом Порошенко назвал сторонников Саакашвили «гоп-компанией», которая провоцирует силовиков и «жаждет крови», передает ТАСС.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало. Мы даем отпор профинансированной из Москвы гоп-компании, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества».
Также Порошенко поблагодарил силовиков, заявив, что «украинский народ раскусил проплаченный характер акций Саакашвили и проигнорировал эти акции».
Напомним, накануне в квартире объявленного в розыск Саакашвили в Киеве прошел обыск. Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что бросится вниз. Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили, но сторонники политика заблокировали машину и силой освободили Саакашвили, а затем устроили митинг у стен Рады.
Генпрокуратура потребовала от политика добровольно явиться в правоохранительные органы, однако Саакашвили отказался это делать и заявил, что готов общаться со стражами порядка только на территории палаточного городка у здания Верховной рады. А сегодня утром была предпринята попытка штурма палаточного городка, в результате пострадали 11 полицейских и двое гражданских.
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