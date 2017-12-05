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    Прокуратура Киева возбудила дело по факту силового освобождения Саакашвили

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    Прокуратура Киева возбудила дело по факту силового освобождения Саакашвили

    Прокуратура Киева возбудила дело по факту силового освобождения Саакашвили

    Прокуратура Киева возбудила дело по факту силового освобождения Саакашвили
  • Фото: Reuters © 2017

    • Прокуратура Киева возбудила дело по факту силового освобождения задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и передает его на расследование в Службу безопасности Украины

    Дело возбуждено по статье «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, если оно воспрепятстовало предотвращению преступления или задержанию лица, которое его совершило». Досудебное расследование будет проводить СБУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

    Ранее представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко написал в Facebook, что прокуратура возбудила дело против депутатов Рады, которые препятствовали полиции во время задержания Саакашвили.

    смотретьУгрожавший броситься с крыши Саакашвили задержан
    Угрожавший броситься с крыши Саакашвили задержан
    По уголовному кодексу Украины, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности на срок до пяти лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения воли на срок до четырех лет.

    смотретьТолпа освободила Саакашвили из автобуса силовиков
    Толпа освободила Саакашвили из автобуса силовиков
    Этим утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже оппозиционера задержали, посадили в машину и попытались увезти. Сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину, пробили колеса у разбили лобовое стекло. Затем силой освободили Саакашвили из микроавтобуса, при этом оппозиционер вышел оттуда уже с расстегнутыми наручниками. После этого активисты устроили митинг у стен Рады.

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