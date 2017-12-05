Прокуратура Киева возбудила дело по факту силового освобождения Саакашвили

Прокуратура Киева возбудила дело по факту силового освобождения задержанного
экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и передает его на расследование в Службу безопасности Украины
Дело возбуждено по статье «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, если оно воспрепятстовало предотвращению преступления или задержанию лица, которое его совершило». Досудебное расследование будет проводить СБУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Ранее представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко написал в Facebook, что прокуратура возбудила дело против депутатов Рады, которые препятствовали полиции во время задержания Саакашвили.
По уголовному кодексу Украины, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности на срок до пяти лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения воли на срок до четырех лет.
Этим утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже оппозиционера задержали, посадили в машину и попытались увезти. Сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину, пробили колеса у разбили лобовое стекло. Затем силой освободили Саакашвили из микроавтобуса, при этом оппозиционер вышел оттуда уже с расстегнутыми наручниками. После этого активисты устроили митинг у стен Рады.
Ранее представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко написал в Facebook, что прокуратура возбудила дело против депутатов Рады, которые препятствовали полиции во время задержания Саакашвили.
По уголовному кодексу Украины, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности на срок до пяти лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения воли на срок до четырех лет.
Этим утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже оппозиционера задержали, посадили в машину и попытались увезти. Сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину, пробили колеса у разбили лобовое стекло. Затем силой освободили Саакашвили из микроавтобуса, при этом оппозиционер вышел оттуда уже с расстегнутыми наручниками. После этого активисты устроили митинг у стен Рады.
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