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    Умер Олег Табаков. больницы, знаменитости, Москва, смерть, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУмер Олег Табаков

    Умер Олег Табаков

    33 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    Умер Олег Табаков

    Умер Олег Табаков

    Умер Олег Табаков
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

      • В Москве на 83-м году жизни скончался директор МХТ им. Чехова Олег Табаков. Об этом стало известно НТВ.

      Здоровье Табакова резко ухудшилось еще в конце ноября прошлого года. Тогда 82-летний директор МХТ им. Чехова был доставлен в отделение реанимации первой Градской больницы.

      В пресс-службе «Табакерки» тогда заявили, что Табаков проходит плановое обследование по направлению «стоматология». При этом в СМИ появилась информация, что у прославленного артиста воспаление легких, его подключили к искусственной вентиляции. Этот диагноз подтвердил сын Табакова Антон. При этом он опроверг сообщения, что артист находится в критическом состоянии. 29 ноября Табакову установили дыхательную трубку. Несмотря на все усилия врачей, состояние артиста оставалось тяжелым, и с тех пор он находился в больнице.

      Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. В 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ, был одним из лучших студентов. Учась на третьем курсе, дебютировал в кино. Свою первую роль он сыграл в фильме «Тугой узел» режиссера Михаила Швейцера.

      С 1957-го по 1983 год Табаков был ведущим артистом театра «Современник». Кроме того, он оставался одним из наиболее востребованных артистов отечественного кинематографа. В 2000 году Табаков возглавил Московский Художественный театр им. А. П. Чехова.

      Олег Табаков снялся более чем в 160 фильмах. Среди них «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская», «Семнадцать мгновений весны», «Ширли-мырли», «Война и мир», «Гори, гори, моя звезда» и другие.



      Табаков — лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Народный артист СССР (1988).

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