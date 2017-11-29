Олегу Табакову установили дыхательную трубку

Состояние Табакова остается тяжелым, сообщил источник в медицинских кругах.
Народный артист СССР Олег Табаков по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил «Интерфаксу» медицинский источник.
Источник: «Олег Павлович по-прежнему находится в реанимации, в отдельной палате, его состояние несколько стабилизировалось, но по-прежнему остается тяжелым».
Ранее СМИ сообщили, что знаменитому артисту сделали операцию. Собеседник агентства эту информацию опроверг, отметив, что Олегу Табакову установили трахеостому — это отверстие в горле, в котором находится специальная дыхательная трубка. Зачастую такой метод используется в реанимационных целях с тем, чтобы обеспечить больному дыхательную функцию.
Ранее стало известно, что у Олега Табакова диагностировали воспаление легких. Уже несколько дней он находится в реанимации Первой градской больницы. Накануне старший сын артиста сообщил, что его 82-летнего отца подключили к искусственной вентиляции легких.
Источник: «Олег Павлович по-прежнему находится в реанимации, в отдельной палате, его состояние несколько стабилизировалось, но по-прежнему остается тяжелым».
Ранее СМИ сообщили, что знаменитому артисту сделали операцию. Собеседник агентства эту информацию опроверг, отметив, что Олегу Табакову установили трахеостому — это отверстие в горле, в котором находится специальная дыхательная трубка. Зачастую такой метод используется в реанимационных целях с тем, чтобы обеспечить больному дыхательную функцию.
Ранее стало известно, что у Олега Табакова диагностировали воспаление легких. Уже несколько дней он находится в реанимации Первой градской больницы. Накануне старший сын артиста сообщил, что его 82-летнего отца подключили к искусственной вентиляции легких.
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