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    Олегу Табакову установили дыхательную трубку

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Олегу Табакову установили дыхательную трубку

    Олегу Табакову установили дыхательную трубку

    Олегу Табакову установили дыхательную трубку
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Состояние Табакова остается тяжелым, сообщил источник в медицинских кругах.

    Народный артист СССР Олег Табаков по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил «Интерфаксу» медицинский источник.

    Источник: «Олег Павлович по-прежнему находится в реанимации, в отдельной палате, его состояние несколько стабилизировалось, но по-прежнему остается тяжелым».

    Ранее СМИ сообщили, что знаменитому артисту сделали операцию. Собеседник агентства эту информацию опроверг, отметив, что Олегу Табакову установили трахеостому — это отверстие в горле, в котором находится специальная дыхательная трубка. Зачастую такой метод используется в реанимационных целях с тем, чтобы обеспечить больному дыхательную функцию.

    смотретьСын рассказал о причинах госпитализации Олега Табакова
    Сын рассказал о причинах госпитализации Олега Табакова
    Ранее стало известно, что у Олега Табакова диагностировали воспаление легких. Уже несколько дней он находится в реанимации Первой градской больницы. Накануне старший сын артиста сообщил, что его 82-летнего отца подключили к искусственной вентиляции легких.

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