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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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    Сын подтвердил воспаление легких у Олега Табакова

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    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    Сын подтвердил воспаление легких у Олега Табакова

    Сын подтвердил воспаление легких у Олега Табакова

    Сын подтвердил воспаление легких у Олега Табакова
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • Сын Олега Табакова Антон опроверг критическое состояние отца, но подтвердил диагноз — воспаление легких.

    Состояние художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова, который находится в реанимации Первой градской больницы, оценивается врачами как стабильное. Артист в сознании, у него воспаление легких, сообщил ТАСС его сын Антон Табаков.

    Старший сын артиста подчеркнул, что его 82-летний отец «имеет право иногда полежать на искусственной вентиляции легких».

    Антон Табаков, сын Олега Табакова: «На основании того, что мне говорят врачи, у него стабильное состояние, со вчерашнего дня ничего не изменилось. Он в сознании, воспаление легких не предполагает отсутствие сознания. Моему папе 82 года. Он имеет право иногда полежать на искусственной вентиляции легких. Регламентируют это врачи, которые работают в Первой градской больнице».

    смотретьСын рассказал о причинах госпитализации Олега Табакова
    Сын рассказал о причинах госпитализации Олега Табакова
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