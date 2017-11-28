Сын подтвердил воспаление легких у Олега Табакова

Сын Олега Табакова Антон опроверг критическое состояние отца, но подтвердил диагноз — воспаление легких.
Состояние художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова, который находится в реанимации Первой градской больницы, оценивается врачами как стабильное. Артист в сознании, у него воспаление легких, сообщил ТАСС его сын Антон Табаков.
Старший сын артиста подчеркнул, что его 82-летний отец «имеет право иногда полежать на искусственной вентиляции легких».
Антон Табаков, сын Олега Табакова: «На основании того, что мне говорят врачи, у него стабильное состояние, со вчерашнего дня ничего не изменилось. Он в сознании, воспаление легких не предполагает отсутствие сознания. Моему папе 82 года. Он имеет право иногда полежать на искусственной вентиляции легких. Регламентируют это врачи, которые работают в Первой градской больнице».
Ранее СМИ сообщили о резком ухудшении состояния здоровья худрука МХТ им. Чехова, переводе его на искусственную вентиляцию легких и сепсисе.
Старший сын артиста подчеркнул, что его 82-летний отец «имеет право иногда полежать на искусственной вентиляции легких».
Антон Табаков, сын Олега Табакова: «На основании того, что мне говорят врачи, у него стабильное состояние, со вчерашнего дня ничего не изменилось. Он в сознании, воспаление легких не предполагает отсутствие сознания. Моему папе 82 года. Он имеет право иногда полежать на искусственной вентиляции легких. Регламентируют это врачи, которые работают в Первой градской больнице».
Ранее СМИ сообщили о резком ухудшении состояния здоровья худрука МХТ им. Чехова, переводе его на искусственную вентиляцию легких и сепсисе.
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