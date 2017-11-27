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    Олег Табаков доставлен в реанимацию

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Вяткин
    Олег Табаков доставлен в реанимацию

    Олег Табаков доставлен в реанимацию

    Олег Табаков доставлен в реанимацию
  • Фото: РИА Новости, Владимир Вяткин

    • Известный актер и режиссер Олег Табаков доставлен в Первую Градскую больницу в Москве.

    Сегодняшний спектакль «Год, когда я не родился» в МХТ им. Чехова отменили из-за госпитализации Олега Табакова. По данным СМИ, медики подозревают у прославленного артиста и режиссера тяжелое воспаление легких.

    82-летний директор МХТ им. Чехова и народный артист был доставлен в отделение реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную Первой Градской больницы.

    Пресс-служба Первой градской больницы    : «Он госпитализирован в 6-е отделение реанимации».

    В отмененном спектакле впервые на одной сцене играют Олег и Павел Табаковы. Премьера постановки «Год, когда я не родился» состоялась в 2012 году.

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