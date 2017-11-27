Олег Табаков доставлен в реанимацию

Известный актер и режиссер Олег Табаков доставлен в Первую Градскую больницу в Москве.
Сегодняшний спектакль «Год, когда я не родился» в МХТ им. Чехова отменили из-за госпитализации Олега Табакова. По данным СМИ, медики подозревают у прославленного артиста и режиссера тяжелое воспаление легких.
82-летний директор МХТ им. Чехова и народный артист был доставлен в отделение реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную Первой Градской больницы.
Пресс-служба Первой градской больницы: «Он госпитализирован в 6-е отделение реанимации».
В отмененном спектакле впервые на одной сцене играют Олег и Павел Табаковы. Премьера постановки «Год, когда я не родился» состоялась в 2012 году.
82-летний директор МХТ им. Чехова и народный артист был доставлен в отделение реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную Первой Градской больницы.
Пресс-служба Первой градской больницы: «Он госпитализирован в 6-е отделение реанимации».
В отмененном спектакле впервые на одной сцене играют Олег и Павел Табаковы. Премьера постановки «Год, когда я не родился» состоялась в 2012 году.
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