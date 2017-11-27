В «Табакерке» прокомментировали госпитализацию Табакова

В театре, которым руководит Олег Табаков, заверили, что он проходит плановое обследование.
Ранее сообщалось, что знаменитый артист и режиссер Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации Первой Градской больницы в Москве. Но в пресс-службе театра «Табакерка» отрицают эту информацию.
В театре уточнили, что Табаков проходит плановое обследование по направлению стоматологии и находится не в Городской клинической больнице №1, а в ОАО «Медицина».
Пресс-служба «Табакерки»: «Все нормально, Олег Павлович проходит плановое обследование по направлению стоматология, ни о какой реанимации речи не идет. Он находится в ОАО „Медицина“, это клиника Союза театральных деятелей, для проведения качественного обследования».
В «Табакерке» также добавили, что спектакль «Год, когда я не родился», в котором играет Олег Табаков, действительно был отменен, но по техническим причинам, передает «Интерфакс».
82-летний Олег Табаков занимает должность художественного руководителя МХТ им. Чехова и возглавляет созданный им столичный театр «Табакерка».
В театре уточнили, что Табаков проходит плановое обследование по направлению стоматологии и находится не в Городской клинической больнице №1, а в ОАО «Медицина».
Пресс-служба «Табакерки»: «Все нормально, Олег Павлович проходит плановое обследование по направлению стоматология, ни о какой реанимации речи не идет. Он находится в ОАО „Медицина“, это клиника Союза театральных деятелей, для проведения качественного обследования».
В «Табакерке» также добавили, что спектакль «Год, когда я не родился», в котором играет Олег Табаков, действительно был отменен, но по техническим причинам, передает «Интерфакс».
82-летний Олег Табаков занимает должность художественного руководителя МХТ им. Чехова и возглавляет созданный им столичный театр «Табакерка».
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