В Совфеде назвали безумием лишение аккредитации журналистов RT в США

В Кремле назвали неверным и нарушающим принципы свободы слова решение американского конгресса, профильный комитет которого единогласно лишил аккредитации телеканал RT.
В Госдуме уже заявили, что собираются ответить на лишение аккредитации канала RT зеркально. Сейчас меры прорабатываются совместно с МИД и Советом Федерации. В верхней палате добавили, что Москва обязательно обратится в международные организации.
Действия американской стороны расходятся с их публичными заверениями. Буквально вчера руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт утверждала, что RT статус иностранного агента ничем не грозит: закон об иностранных агентах в сфере СМИ, принятый в 1938 году с целью помешать нацистской пропаганде, не ограничивает способность организаций осуществлять свою деятельность.
Однако в письме, адресованном директору информационного вещания RT America Михаилу Солодовникову, сообщается о единогласном решении лишить канал аккредитации. Отмечается, что данное решение вступает в силу немедленно. В конце письма есть просьба сдать аккредитационное удостоверение, причем аккредитация в конгрессе является базовой для работающих в США журналистов. На основании этого документа выдается пропуск и в Белый дом и Госдеп.
Этот шаг, естественно, вызвал негодование в России, учитывая, что накануне послу России в США Анатолию Антонову было отказано в посещении отнятых зданий генконсульства в Сан-Франциско.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Лишить аккредитации наших журналистов — это безумие. В этой ситуации ООН и другие международные организации должны заявить миру, что это недопустимо. Сейчас нам нужно спокойно обдумать и взвесить ответную реакцию, но мы не позволим с собой так обращаться».
В случае осуществления ответных мер американцы пострадают гораздо больше. Особенно больно они могут ударить по корреспондентам и операторам, работающим в МИДе и в Кремле. Представители ряда американских СМИ представлены даже в кремлевском пуле, они посещают все мероприятия, связанные с президентом, сопровождают его в поездках по стране и за рубежом, как и российские журналисты.
На пресс-конференциях Путина присутствуют и активно задают вопросы корреспонденты ряда зарубежных СМИ. Можно себе представить, какой крик поднимется, если с ними поступят так же, как с российским телеканалом.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Действия американской стороны расходятся с их публичными заверениями. Буквально вчера руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт утверждала, что RT статус иностранного агента ничем не грозит: закон об иностранных агентах в сфере СМИ, принятый в 1938 году с целью помешать нацистской пропаганде, не ограничивает способность организаций осуществлять свою деятельность.
Однако в письме, адресованном директору информационного вещания RT America Михаилу Солодовникову, сообщается о единогласном решении лишить канал аккредитации. Отмечается, что данное решение вступает в силу немедленно. В конце письма есть просьба сдать аккредитационное удостоверение, причем аккредитация в конгрессе является базовой для работающих в США журналистов. На основании этого документа выдается пропуск и в Белый дом и Госдеп.
Этот шаг, естественно, вызвал негодование в России, учитывая, что накануне послу России в США Анатолию Антонову было отказано в посещении отнятых зданий генконсульства в Сан-Франциско.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Лишить аккредитации наших журналистов — это безумие. В этой ситуации ООН и другие международные организации должны заявить миру, что это недопустимо. Сейчас нам нужно спокойно обдумать и взвесить ответную реакцию, но мы не позволим с собой так обращаться».
В случае осуществления ответных мер американцы пострадают гораздо больше. Особенно больно они могут ударить по корреспондентам и операторам, работающим в МИДе и в Кремле. Представители ряда американских СМИ представлены даже в кремлевском пуле, они посещают все мероприятия, связанные с президентом, сопровождают его в поездках по стране и за рубежом, как и российские журналисты.
На пресс-конференциях Путина присутствуют и активно задают вопросы корреспонденты ряда зарубежных СМИ. Можно себе представить, какой крик поднимется, если с ними поступят так же, как с российским телеканалом.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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