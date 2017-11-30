Американские СМИ могут лишиться допуска в Госдуму и Совфед РФ

Госдума и Совет Федерации совместно прорабатывают возможные ответные меры на решение Конгресса США аннулировать аккредитацию канала RT. Об этом сообщил
вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Ранее журналистов RT в США попросили сдать все выданные пропуска. В США очередной недружественный шаг объяснили простой формальностью, которая связана с тем, что американский Минюст зарегистрировал канал RT в качестве иностранного агента. А по правилам Конгресса, аккредитация не может быть предоставлена компании, которая работает «на иностранное правительство или его представителей».
Главный редактор канала Маргарита Симоньян в своем официальном канале Telegram отметила, что американские конгрессмены единогласно одобрили лишение аккредитации репортеров RT. Она написала: «Я почти не застала Советский Союз, но, говорят, это выглядело именно так. Что-то мне подсказывает, что американские СМИ сегодня останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде. И совсем не потому, что я там вчера выступала».
В Совете Федерации сегодня подтвердили, что в ближайшее время будут приняты симметричные ответные меры.
Игорь Морозов, сенатор, член комиссии СФ по информационной политике: «Мы можем говорить, что американская демократия не выдержала испытания свободой слова. И поэтому мы должны реагировать. Реагировать быстро, симметрично. Первое — это лишить аккредитации все американские СМИ, работающие в Госдуме и Совфеде, независимо от того, государственные они или частные».
Наши сенаторы отмечают: им не нравится, что приходится «зеркалить», но США своими действиями не оставляют выбора. Российский посол в Соединенных штатах Анатолий Антонов сообщил, что лишение канала RT аккредитации — недружественный шаг, который подрывает принцип свободы печати.
Главный редактор канала Маргарита Симоньян в своем официальном канале Telegram отметила, что американские конгрессмены единогласно одобрили лишение аккредитации репортеров RT. Она написала: «Я почти не застала Советский Союз, но, говорят, это выглядело именно так. Что-то мне подсказывает, что американские СМИ сегодня останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде. И совсем не потому, что я там вчера выступала».
В Совете Федерации сегодня подтвердили, что в ближайшее время будут приняты симметричные ответные меры.
Игорь Морозов, сенатор, член комиссии СФ по информационной политике: «Мы можем говорить, что американская демократия не выдержала испытания свободой слова. И поэтому мы должны реагировать. Реагировать быстро, симметрично. Первое — это лишить аккредитации все американские СМИ, работающие в Госдуме и Совфеде, независимо от того, государственные они или частные».
Наши сенаторы отмечают: им не нравится, что приходится «зеркалить», но США своими действиями не оставляют выбора. Российский посол в Соединенных штатах Анатолий Антонов сообщил, что лишение канала RT аккредитации — недружественный шаг, который подрывает принцип свободы печати.
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