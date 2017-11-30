Госдеп отклонил запрос посла РФ в США на посещение здания генконсульства в Сан-Франциско

Госдепартамент США без объяснения причин отказал послу России в США Анатолию Антонову в посещении российской дипсобственности в
Сан-Франциско.
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Анатолий Антонов, посол РФ в США: «„Все, что мы получаем от госдепартамента — необоснованные отказы“.
Российский дипломат прибыл в Калифорнию, где у Антонова запланированы встречи с соотечественниками, с экспертными и деловыми кругами, а также выступления в университетах штата.
Посол планировал осмотреть российскую дипсобственность в Сан-Франциско. Однако этот пункт из программы теперь придется исключить. В начале ноября власти США отклонили около 20 запросов России на посещение и проверку дипломатических объектов в Нью-Йорке.а посольству США, наши заявления были продублированы в Вашингтоне».
Напомним, 31 августа власти США потребовали от Москвы до 2 сентября освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти объекты по-прежнему являются собственностью России, кроме отделения торгового представительства РФ в Нью-Йорке, которое было арендовано. В зданиях проводились незаконные обыски, которые власти США назвали «простой инспекцией». При этом американские власти так и не позволили российским дипломатам вывезти архив генконсульства РФ в Сан-Франциско. Американцы сами упаковали дипломатические документы и отправили их в Вашингтон.
Российский дипломат прибыл в Калифорнию, где у Антонова запланированы встречи с соотечественниками, с экспертными и деловыми кругами, а также выступления в университетах штата.
Посол планировал осмотреть российскую дипсобственность в Сан-Франциско. Однако этот пункт из программы теперь придется исключить. В начале ноября власти США отклонили около 20 запросов России на посещение и проверку дипломатических объектов в Нью-Йорке.а посольству США, наши заявления были продублированы в Вашингтоне».
Напомним, 31 августа власти США потребовали от Москвы до 2 сентября освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти объекты по-прежнему являются собственностью России, кроме отделения торгового представительства РФ в Нью-Йорке, которое было арендовано. В зданиях проводились незаконные обыски, которые власти США назвали «простой инспекцией». При этом американские власти так и не позволили российским дипломатам вывезти архив генконсульства РФ в Сан-Франциско. Американцы сами упаковали дипломатические документы и отправили их в Вашингтон.
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