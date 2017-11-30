Лишение аккредитации журналистов RT в США назвали «простой формальностью»

Депутаты Госдумы и сенаторы прорабатывают зеркальный ответ на решение Конгресса США аннулировать аккредитацию телеканала RT.
Накануне репортеров заставили сдать пропуска и аккредитации в здание конгресса на Капитолийском холме. И это несмотря на неоднократные заверения Вашингтона, что навязанный каналу статус иноагента никак не повлияет на повседневную работу журналистов. Как теперь американцы объясняют этот шаг, в материале корреспондента НТВ Ольги Леоновой.
Американский конгресс присоединился к охоте на ведьм, не слишком заботясь об объяснениях. Отбирая пропуска у российских журналистов, на Капитолийском холме сказали: мол, ничего личного, простая формальность.
По правилам Конгресса, аккредитация не может быть предоставлена компании, которая работает на иностранное правительство или его представителей. А канал RT, по требованию Вашингтона, теперь зарегистрирован в качестве иностранного агента. И хоть в Госдепартаменте заверяли, что это не помешает работе российских репортеров, на деле все оказывается не так. При этом к другим иностранцам — сотрудникам BBC, Deutsche Welle или Al Jazeera — в Конгрессе с формальностями не лезут: их не просят на выход и не отнимают аккредитацию. На двойные стандарты уже обратили внимание и в самой Америке.
Лайонел Рил, юрист и медиакритик, Нью-Йорк США: «Вот в чем весь парадокс: RT получает письмо, в котором, по сути, говорится: „Господа иностранные агенты, сдавайте пропуск и валите отсюда к чертовой матери“. И одновременно Госдепартамент заявляет: „Да нет, все в порядке, можете работать совершенно спокойно“. Что же это получается: левая рука не знает, что делает правая?!»
В нападках на российский канал многие американцы видят не только нарушение свободы слова, но и попытку лишить их права слышать различные точки зрения.
Джон Хаджар, член Американо-ближневосточной коалиции в поддержку демократии: «Нам нужно больше свободы, а никак не меньше. Я допускаю, что по ряду вопросов RT занимает позицию более-менее совпадающую с позицией российского руководства, но это не значит, что голос RT не должен быть услышан».
Очередную атаку на RT прокомментировала главный редактор канала Маргарита Симоньян, отметив, что американские конгрессмены одобрили лишение аккредитации российских журналистов единогласно. В своем официальном Telegram она написала: «Я почти не застала Советский Союз, но, говорят, это выглядело именно так. Что-то мне подсказывает, что американские СМИ сегодня останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде. И совсем не потому, что я там вчера выступала». «США не выдержали испытания свободой слова», — так прокомментировали отзыв аккредитации у российских журналистов в Совете Федерации.
Госдума и Совфед сейчас совместно прорабатывают ответные меры на решение Конгресса США. Наши законодатели признаются, что им уже порядком надоело «зеркалить», но американские коллеги, беззастенчиво подрывая принцип свободы слова, не оставляют им выбора.
Американский конгресс присоединился к охоте на ведьм, не слишком заботясь об объяснениях. Отбирая пропуска у российских журналистов, на Капитолийском холме сказали: мол, ничего личного, простая формальность.
По правилам Конгресса, аккредитация не может быть предоставлена компании, которая работает на иностранное правительство или его представителей. А канал RT, по требованию Вашингтона, теперь зарегистрирован в качестве иностранного агента. И хоть в Госдепартаменте заверяли, что это не помешает работе российских репортеров, на деле все оказывается не так. При этом к другим иностранцам — сотрудникам BBC, Deutsche Welle или Al Jazeera — в Конгрессе с формальностями не лезут: их не просят на выход и не отнимают аккредитацию. На двойные стандарты уже обратили внимание и в самой Америке.
Лайонел Рил, юрист и медиакритик, Нью-Йорк США: «Вот в чем весь парадокс: RT получает письмо, в котором, по сути, говорится: „Господа иностранные агенты, сдавайте пропуск и валите отсюда к чертовой матери“. И одновременно Госдепартамент заявляет: „Да нет, все в порядке, можете работать совершенно спокойно“. Что же это получается: левая рука не знает, что делает правая?!»
В нападках на российский канал многие американцы видят не только нарушение свободы слова, но и попытку лишить их права слышать различные точки зрения.
Джон Хаджар, член Американо-ближневосточной коалиции в поддержку демократии: «Нам нужно больше свободы, а никак не меньше. Я допускаю, что по ряду вопросов RT занимает позицию более-менее совпадающую с позицией российского руководства, но это не значит, что голос RT не должен быть услышан».
Очередную атаку на RT прокомментировала главный редактор канала Маргарита Симоньян, отметив, что американские конгрессмены одобрили лишение аккредитации российских журналистов единогласно. В своем официальном Telegram она написала: «Я почти не застала Советский Союз, но, говорят, это выглядело именно так. Что-то мне подсказывает, что американские СМИ сегодня останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде. И совсем не потому, что я там вчера выступала». «США не выдержали испытания свободой слова», — так прокомментировали отзыв аккредитации у российских журналистов в Совете Федерации.
Госдума и Совфед сейчас совместно прорабатывают ответные меры на решение Конгресса США. Наши законодатели признаются, что им уже порядком надоело «зеркалить», но американские коллеги, беззастенчиво подрывая принцип свободы слова, не оставляют им выбора.
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