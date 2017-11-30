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    Журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США

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    • Фото: РИА Новости, Илья Питалев
    Журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США

    Журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США

    Журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США
  • Фото: РИА Новости, Илья Питалев

    • У корреспондентов RT забирают постоянные пропуска в здание американского Конгресса после признания телеканала иностранным агентом.

    Крейг Кэплэн, глава Исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США «Исполнительный комитет единогласно проголосовал 21 ноября за то, чтобы аннулировать аккредитацию у корреспондентов RT. Этот шаг предпринят вследствие того, что обслуживающая американское отделение RT компания T&R Productions, LLC (T&R) зарегистрирована как иностранный агент в США».

    Напомним, США внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов. В ответ на это в России 25 ноября президент России подписал закон о статусе иноагентов для СМИ, согласно которому иностранными агентами могут быть признаны СМИ, получающие финансирование от иностранных государств или организаций. Решать, какие именно СМИ попадут в список иноагентов, будет Минюст.

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