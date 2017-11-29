Двойные стандарты: Госдеп США заявил, что закон о СМИ-иноагентах «несет угрозу свободе слова»

Представители посольства РФ в США назвали реакцию Вашингтона на закон о
СМИ-иноагентах «ярким примером двойных стандартов США»
В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что закон о СМИ-иноагентах в России «не является зеркальным ответом» в сравнении с американским.
Хезер Науэрт, глава пресс-службы госдепартамента США: «Новое российское законодательство, которое позволяет Минюсту называть СМИ „иностранными агентами“ и контролировать или блокировать определенную интернет-деятельность, представляет угрозу свободным СМИ в России. Свобода слова, включая выступления и СМИ, которые правительство может счесть неудобными, является универсальным обязательством по соблюдению прав человека, которое Россия обещала выполнять».
Посольство РФ в США на своей странице в Facebook прокомментировало это заявление Госдепа, назвав его очередной демонстрацией политики двойных стандартов.
Из комментария посольства РФ в США: «Заявление Госдепа США — очередной пример двойных стандартов и попытка перевернуть все „с ног на голову“ в теме иностранных агентов. В Вашингтоне по-прежнему считают возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам, выдвигать против них беспочвенные и абсурдные обвинения. А в ответ ожидают от России готовности создавать американским СМИ максимально комфортные условия работы. Так и не поняли, что подобная логика действий в отношении России бесперспективна».
Напомним, президент России в субботу подписал закон о статусе иноагентов для СМИ. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Решать, какие СМИ попадут в список иноагентов, будет Минюст. Эти меры были приняты в качестве зеркального ответа на недружественные действия США в отношении российских СМИ.
Хезер Науэрт, глава пресс-службы госдепартамента США: «Новое российское законодательство, которое позволяет Минюсту называть СМИ „иностранными агентами“ и контролировать или блокировать определенную интернет-деятельность, представляет угрозу свободным СМИ в России. Свобода слова, включая выступления и СМИ, которые правительство может счесть неудобными, является универсальным обязательством по соблюдению прав человека, которое Россия обещала выполнять».
Посольство РФ в США на своей странице в Facebook прокомментировало это заявление Госдепа, назвав его очередной демонстрацией политики двойных стандартов.
Из комментария посольства РФ в США: «Заявление Госдепа США — очередной пример двойных стандартов и попытка перевернуть все „с ног на голову“ в теме иностранных агентов. В Вашингтоне по-прежнему считают возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам, выдвигать против них беспочвенные и абсурдные обвинения. А в ответ ожидают от России готовности создавать американским СМИ максимально комфортные условия работы. Так и не поняли, что подобная логика действий в отношении России бесперспективна».
Напомним, президент России в субботу подписал закон о статусе иноагентов для СМИ. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Решать, какие СМИ попадут в список иноагентов, будет Минюст. Эти меры были приняты в качестве зеркального ответа на недружественные действия США в отношении российских СМИ.
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