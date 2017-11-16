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Брифинг Марии Захаровой

    Проекты «Радио Свобода» получили уведомления о возможном признании их иноагентами

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    Проекты «Радио Свобода» получили уведомления о возможном признании их иноагентами

    Проекты «Радио Свобода» получили уведомления о возможном признании их иноагентами

    Минюст направил уведомления нескольким региональным проектам «Радио Свобода».

    Уведомления о том, что на них может распространиться поправка о СМИ — иностранных агентах, в частности, получили проекты «Крым.Реалии», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», а также «Сибирь.Реалии».

    Как отметили в Минюсте, в деятельности этих СМИ «имеются признаки выполнения функций иностранного агента», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

    Таким образом, уведомления Минюста направили уже в восемь СМИ. Ранее их получили «Радио Свобода», «Голос Америки» и их совместный проект «Настоящее время».

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    Напомним, накануне, 15 ноября, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в закон «Об информации», которые должны стать зеркальным ответом США на притеснения российских СМИ. Поправки обязывают зарубежные издания в России регистрироваться в качестве иностранных агентов.

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