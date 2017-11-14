Депутаты хотят признать иноагентами все СМИ c зарубежным финансированием

Представители всех четырех думских фракций согласовали поправки в российское законодательство, позволяющие причислять иностранные СМИ к иностранным агентам.
По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, иностранными агентами будут признаваться все СМИ, финансируемые иностранными правительствами или гражданами, передает ТАСС.
Пётр Толстой: «В поправках речь идет о том, что уполномоченный орган исполнительной власти получает возможность причислять к иностранным агентам СМИ, которые существуют в России, с образованием юридического лица или без, финансируемые иностранными правительствами или гражданами».
В случае отказа иностранных СМИ подчиняться закону об иноагентах, им будет запрещено вести свою деятельность в России.
Ожидается, что нижняя палата примет законопроект во втором и третьем чтениях уже в среду, а затем передаст его на рассмотрение в Совет Федерации. Документ станет ответом Москвы на признание иностранным агентом в США российского телеканала RT.
Пётр Толстой: «В поправках речь идет о том, что уполномоченный орган исполнительной власти получает возможность причислять к иностранным агентам СМИ, которые существуют в России, с образованием юридического лица или без, финансируемые иностранными правительствами или гражданами».
В случае отказа иностранных СМИ подчиняться закону об иноагентах, им будет запрещено вести свою деятельность в России.
Ожидается, что нижняя палата примет законопроект во втором и третьем чтениях уже в среду, а затем передаст его на рассмотрение в Совет Федерации. Документ станет ответом Москвы на признание иностранным агентом в США российского телеканала RT.
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