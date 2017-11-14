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    Депутаты хотят признать иноагентами все СМИ c зарубежным финансированием

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко
    Депутаты хотят признать иноагентами все СМИ c зарубежным финансированием

    Депутаты хотят признать иноагентами все СМИ c зарубежным финансированием

    Депутаты хотят признать иноагентами все СМИ c зарубежным финансированием
  • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко

    • Представители всех четырех думских фракций согласовали поправки в российское законодательство, позволяющие причислять иностранные СМИ к иностранным агентам.

    По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, иностранными агентами будут признаваться все СМИ, финансируемые иностранными правительствами или гражданами, передает ТАСС.

    Пётр Толстой: «В поправках речь идет о том, что уполномоченный орган исполнительной власти получает возможность причислять к иностранным агентам СМИ, которые существуют в России, с образованием юридического лица или без, финансируемые иностранными правительствами или гражданами».

    В случае отказа иностранных СМИ подчиняться закону об иноагентах, им будет запрещено вести свою деятельность в России.

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    Ожидается, что нижняя палата примет законопроект во втором и третьем чтениях уже в среду, а затем передаст его на рассмотрение в Совет Федерации. Документ станет ответом Москвы на признание иностранным агентом в США российского телеканала RT.

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