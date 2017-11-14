Сделано в России: американцев будут информировать о происхождении сюжетов RT

В понедельник вышел срок, который власти США отвели телеканалу RT, чтобы признать себя иностранным агентом. Такое требование выдвинул американский Минюст, и российская телекомпания его выполнила. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что выбор был небольшой — либо подвергнуть редакцию уголовному преследованию, либо
все-таки зарегистрироваться.
Алексей Кузнецов, заместитель руководителя информационной службы RT: «Крайне интересно будет наблюдать за ответной реакцией, которая последует на возможные зеркальные меры. Они могут быть введены против иностранных СМИ, в частности, американских, которые работают на территории РФ. И тогда мы увидим, действительно ли наши американские партнеры последовательны и принципиальны или в ход снова пойдут двойные стандарты».
Из-за статуса иностранного агента телеканалу придется раскрыть больше информации, в том числе финансовой, а также предоставлять данные о своих сотрудниках. Кроме этого, теперь телеканал будет обязан в течение 48 часов предоставлять копии всех распространяемых материалов генеральному прокурору США по его требованию. Еще одно нововведение — при распространении информации журналист должен будет указывать, что его контент произведен иностранным государством, отмечает корреспондент НТВ Юрий Кучинский.
Из-за статуса иностранного агента телеканалу придется раскрыть больше информации, в том числе финансовой, а также предоставлять данные о своих сотрудниках. Кроме этого, теперь телеканал будет обязан в течение 48 часов предоставлять копии всех распространяемых материалов генеральному прокурору США по его требованию. Еще одно нововведение — при распространении информации журналист должен будет указывать, что его контент произведен иностранным государством, отмечает корреспондент НТВ Юрий Кучинский.
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