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    Сделано в России: американцев будут информировать о происхождении сюжетов RT. законодательство, санкции, СМИ, США, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСделано в России: американцев будут информировать о происхождении сюжетов RT

    Сделано в России: американцев будут информировать о происхождении сюжетов RT

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    Сделано в России: американцев будут информировать о происхождении сюжетов RT

    Сделано в России: американцев будут информировать о происхождении сюжетов RT

    Сделано в России: американцев будут информировать о происхождении сюжетов RT

      В понедельник вышел срок, который власти США отвели телеканалу RT, чтобы признать себя иностранным агентом. Такое требование выдвинул американский Минюст, и российская телекомпания его выполнила. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что выбор был небольшой — либо подвергнуть редакцию уголовному преследованию, либо все-таки зарегистрироваться.

      Алексей Кузнецов, заместитель руководителя информационной службы RT: «Крайне интересно будет наблюдать за ответной реакцией, которая последует на возможные зеркальные меры. Они могут быть введены против иностранных СМИ, в частности, американских, которые работают на территории РФ. И тогда мы увидим, действительно ли наши американские партнеры последовательны и принципиальны или в ход снова пойдут двойные стандарты».

      Из-за статуса иностранного агента телеканалу придется раскрыть больше информации, в том числе финансовой, а также предоставлять данные о своих сотрудниках. Кроме этого, теперь телеканал будет обязан в течение 48 часов предоставлять копии всех распространяемых материалов генеральному прокурору США по его требованию. Еще одно нововведение — при распространении информации журналист должен будет указывать, что его контент произведен иностранным государством, отмечает корреспондент НТВ Юрий Кучинский.

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