Требование США по RT раскритиковали на международном уровне

Требование властей США о регистрации телеканала RT America в качестве иностранного агента подвергли критике в Международном комитете по защите журналистов (СPJ).
Как говорится в заявлении СPJ, действия США в отношении СМИ являются «плохой идеей», передает ТАСС.
В Госдуме РФ со своей стороны заявили, что ответ на действия американских властей должен быть точечным и зеркальным, сообщает РИА Новости.
Евгений Ревенко, член комитета Госдумы по информационной политике: «Сделан шаг, и это не наш выбор, теперь нам придется искать зеркальный ответ. Полагаю, что под действия зеркального ответа должны попасть в первую очередь американские СМИ, которые работают на русском языке или на любом другом языке народов РФ и в информационном пространстве нашей страны».
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в свою очередь выразил мнение, что ситуация с телеканалом отражает общую напряженность в двусторонних отношениях.
Антон Горелкин: «Этот скандал неоднозначен и для администрации США, ведь, по сути, это прямое давление на СМИ. И это довольно топорный метод давления».
Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов выразил сожаление в связи с действиями американской стороны. Он считает, что столь недружественный шаг может повлечь ответные меры, в частности, Россия может использовать положение части 6 статьи 55 закона «О средствах массовой информации».
Михаил Федотов: «В данном случае речь идет о российском телеканале RT. Следовательно, российское правительство может установить точно такие же ограничения в отношении американских журналистов в России. Могу сказать только одно: меня это совершенно не радует».
Ранее сообщалось, что телеканал RT America выполнил требование Минюста США и зарегистрировался в качестве иностранного агента на территории страны. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, альтернативой было возбуждение уголовного дела в Штатах.
В Госдуме РФ со своей стороны заявили, что ответ на действия американских властей должен быть точечным и зеркальным, сообщает РИА Новости.
Евгений Ревенко, член комитета Госдумы по информационной политике: «Сделан шаг, и это не наш выбор, теперь нам придется искать зеркальный ответ. Полагаю, что под действия зеркального ответа должны попасть в первую очередь американские СМИ, которые работают на русском языке или на любом другом языке народов РФ и в информационном пространстве нашей страны».
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в свою очередь выразил мнение, что ситуация с телеканалом отражает общую напряженность в двусторонних отношениях.
Антон Горелкин: «Этот скандал неоднозначен и для администрации США, ведь, по сути, это прямое давление на СМИ. И это довольно топорный метод давления».
Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов выразил сожаление в связи с действиями американской стороны. Он считает, что столь недружественный шаг может повлечь ответные меры, в частности, Россия может использовать положение части 6 статьи 55 закона «О средствах массовой информации».
Михаил Федотов: «В данном случае речь идет о российском телеканале RT. Следовательно, российское правительство может установить точно такие же ограничения в отношении американских журналистов в России. Могу сказать только одно: меня это совершенно не радует».
Ранее сообщалось, что телеканал RT America выполнил требование Минюста США и зарегистрировался в качестве иностранного агента на территории страны. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, альтернативой было возбуждение уголовного дела в Штатах.
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