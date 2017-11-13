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Паутина-11

    Требование США по RT раскритиковали на международном уровне

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    Требование США по RT раскритиковали на международном уровне

    Требование США по RT раскритиковали на международном уровне

    Требование США по RT раскритиковали на международном уровне
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • Требование властей США о регистрации телеканала RT America в качестве иностранного агента подвергли критике в Международном комитете по защите журналистов (СPJ).

    Как говорится в заявлении СPJ, действия США в отношении СМИ являются «плохой идеей», передает ТАСС.

    В Госдуме РФ со своей стороны заявили, что ответ на действия американских властей должен быть точечным и зеркальным, сообщает РИА Новости.

    Евгений Ревенко, член комитета Госдумы по информационной политике: «Сделан шаг, и это не наш выбор, теперь нам придется искать зеркальный ответ. Полагаю, что под действия зеркального ответа должны попасть в первую очередь американские СМИ, которые работают на русском языке или на любом другом языке народов РФ и в информационном пространстве нашей страны».

    Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в свою очередь выразил мнение, что ситуация с телеканалом отражает общую напряженность в двусторонних отношениях.

    Антон Горелкин: «Этот скандал неоднозначен и для администрации США, ведь, по сути, это прямое давление на СМИ. И это довольно топорный метод давления».

    Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов выразил сожаление в связи с действиями американской стороны. Он считает, что столь недружественный шаг может повлечь ответные меры, в частности, Россия может использовать положение части 6 статьи 55 закона «О средствах массовой информации».

    Михаил Федотов: «В данном случае речь идет о российском телеканале RT. Следовательно, российское правительство может установить точно такие же ограничения в отношении американских журналистов в России. Могу сказать только одно: меня это совершенно не радует».

    смотретьRT America зарегистрировался в США в качестве иноагента
    RT America зарегистрировался в США в качестве иноагента
    Ранее сообщалось, что телеканал RT America выполнил требование Минюста США и зарегистрировался в качестве иностранного агента на территории страны. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, альтернативой было возбуждение уголовного дела в Штатах.

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