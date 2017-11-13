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    RT America зарегистрировался в США в качестве иноагента. СМИ, США, журналистика, законодательство, санкции, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВRT America зарегистрировался в США в качестве иноагента

    RT America зарегистрировался в США в качестве иноагента

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    RT America зарегистрировался в США в качестве иноагента

    RT America зарегистрировался в США в качестве иноагента

    RT America зарегистрировался в США в качестве иноагента
    • Фото: Associated Press © 2017, Pavel Golovkin

      • Телеканал RT America выполнил требование Минюста США и зарегистрировался в качестве иностранного агента на территории страны.

      По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, альтернативой было возбуждение уголовного дела в Штатах.

      Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит».

      смотреть«Америка разочаровала»: Симоньян назвала диким требование Минюста США к RT
      «Америка разочаровала»: Симоньян назвала диким требование Минюста США к RT
      Ранее сообщалось, что Минюст США требовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Симоньян назвала это требование «диким». В России заявили, что зеркально ответят на эти меры.

      смотретьНазваны кандидаты в список СМИ-иноагентов в России
      Названы кандидаты в список СМИ-иноагентов в России
      Так, в Госдуме разрабатывают законопроект, согласно которому в РФ к СМИ-иноагентам будут применяться санкции. В этот список вошли CNN, «Радио Свобода», «Голос Америки» и немецкий телеканал Deutsche Welle.

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