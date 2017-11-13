RT America зарегистрировался в США в качестве иноагента

Телеканал RT America выполнил требование Минюста США и зарегистрировался в качестве иностранного агента на территории страны.
По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, альтернативой было возбуждение уголовного дела в Штатах.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит».
Ранее сообщалось, что Минюст США требовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Симоньян назвала это требование «диким». В России заявили, что зеркально ответят на эти меры.
Так, в Госдуме разрабатывают законопроект, согласно которому в РФ к СМИ-иноагентам будут применяться санкции. В этот список вошли CNN, «Радио Свобода», «Голос Америки» и немецкий телеканал Deutsche Welle.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит».
Ранее сообщалось, что Минюст США требовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Симоньян назвала это требование «диким». В России заявили, что зеркально ответят на эти меры.
Так, в Госдуме разрабатывают законопроект, согласно которому в РФ к СМИ-иноагентам будут применяться санкции. В этот список вошли CNN, «Радио Свобода», «Голос Америки» и немецкий телеканал Deutsche Welle.
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