Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах в окончательном чтении

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в закон «Об информации». Они касаются статуса иностранных агентов для зарубежных СМИ. Авторы документа подчеркивают: это зеркальный ответ на действия США в отношении телеканала RT и агентства «Спутник».
Документ одобрен единогласно.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «Госдума приняла закон единогласно — 414 за. Против нет, воздержавшихся нет. Поздравляю!»
Действие закона не распространяется на российские СМИ с участием иностранного капитала. Согласно тексту документа, статус иностранного агента может получить «юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, получающие финансирование из-за границы».
Законопроект рамочный. Конкретные критерии отнесения СМИ к иноагенту будет определять правительство, а список таких организаций будет составлять Минюст.
На следующей неделе документ рассмотрит Совет Федерации.
Ввести норму о СМИ-иноагентах в российское законодательство предложили председатель Госдумы, лидеры четырех фракций, главы ряда комитетов в качестве «зеркального ответа» на недружественные действия США в отношении российских СМИ.
Пётр Толстой, заместитель председателя Госдумы РФ: «Это мера вынужденная, но российский парламент должен реагировать на эти вызовы. При этом мы считаем, что мы должны реагировать предельно оперативно и предельно конкретно. Оставлять такие вещи без ответа Россия позволить себе не может».
Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ: «Этот закон давно назрел, и мы все сделаем, чтобы защитить свое информационное пространство от насилия и варварства».
Михаил Емельянов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия»: «Мы поддерживаем те усилия, которые предпринимаются для обеспечения суверенности нашего информационного пространства».
Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР: «Наши меры — ответные. Мы за свободу прессы, за самое свободное перемещение граждан. Но если они с той стороны вводят ограничения, высылают дипломатов, что же нам — молчать? Мы и так с опозданием на полгода выслали. Это ответные меры, чтобы остановить их репрессивные методы в отношении наших журналистов, СМИ и по всем другим позициям».
Сергей Неверов, заместитель председателя Госдумы РФ, руководитель фракции «Единая Россия»: «Хочу подчеркнуть, что действие этого закона не будет распространяться на российские СМИ, имеющие долю иностранного капитала».
Леонид Левин, председатель комитета Госдумы по информационной политике: «Хочу выразить надежду, что применение этого закона будет единичным, и вижу нашей общей задачей сделать все возможное, чтобы такие политические ситуации больше не повторялись и подобные ответные меры с нашей стороны никогда больше не потребовались».
Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «Госдума приняла закон единогласно — 414 за. Против нет, воздержавшихся нет. Поздравляю!»
Действие закона не распространяется на российские СМИ с участием иностранного капитала. Согласно тексту документа, статус иностранного агента может получить «юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, получающие финансирование из-за границы».
Законопроект рамочный. Конкретные критерии отнесения СМИ к иноагенту будет определять правительство, а список таких организаций будет составлять Минюст.
На следующей неделе документ рассмотрит Совет Федерации.
Ввести норму о СМИ-иноагентах в российское законодательство предложили председатель Госдумы, лидеры четырех фракций, главы ряда комитетов в качестве «зеркального ответа» на недружественные действия США в отношении российских СМИ.
Пётр Толстой, заместитель председателя Госдумы РФ: «Это мера вынужденная, но российский парламент должен реагировать на эти вызовы. При этом мы считаем, что мы должны реагировать предельно оперативно и предельно конкретно. Оставлять такие вещи без ответа Россия позволить себе не может».
Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ: «Этот закон давно назрел, и мы все сделаем, чтобы защитить свое информационное пространство от насилия и варварства».
Михаил Емельянов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия»: «Мы поддерживаем те усилия, которые предпринимаются для обеспечения суверенности нашего информационного пространства».
Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР: «Наши меры — ответные. Мы за свободу прессы, за самое свободное перемещение граждан. Но если они с той стороны вводят ограничения, высылают дипломатов, что же нам — молчать? Мы и так с опозданием на полгода выслали. Это ответные меры, чтобы остановить их репрессивные методы в отношении наших журналистов, СМИ и по всем другим позициям».
Сергей Неверов, заместитель председателя Госдумы РФ, руководитель фракции «Единая Россия»: «Хочу подчеркнуть, что действие этого закона не будет распространяться на российские СМИ, имеющие долю иностранного капитала».
Леонид Левин, председатель комитета Госдумы по информационной политике: «Хочу выразить надежду, что применение этого закона будет единичным, и вижу нашей общей задачей сделать все возможное, чтобы такие политические ситуации больше не повторялись и подобные ответные меры с нашей стороны никогда больше не потребовались».
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