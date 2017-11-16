На «Радио Свобода» заявили о получении уведомления о возможном признании иноагентом

Директор русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый подтвердил, что они получили уведомление Минюста РФ о возможности признания иноагентом. По его словам, радио будет продолжать работу в обычном режиме до получения разъяснений.
Андрей Шарый, директор русской службы «Радио Свобода»: «Да, Русская служба получила такое письмо, и получили еще по крайней мере два проекта корпорации. Они… о возможности признания нас иностранными агентами. Подобное предупреждение мы уже получали в октябре, о чем публично сообщали. В этой связи мы будем продолжать работу в обычном режиме и ждать дальнейших разъяснений министерства юстиции».
Напомним, Госдума приняла в окончательном чтении поправки в резонансный закон «Об информации», который должен стать зеркальным ответом США на притеснения российских СМИ. Он обязывает зарубежные издания в России регистрироваться как иностранные агенты. Список кандидатов на это звание пока не составлен. Но в СМИ появилась информация, что предупреждения получили «Радио Свобода» и «Голос Америки».
Те, кого причислят к иностранным агентам, должны будут зарегистрироваться и постоянно передавать в Минюст РФ данные о том, откуда у них деньги, куда они идут. И на всей их продукции — репортажах или газетах — должна быть маркировка о том, что СМИ финансируется из-за рубежа.
Напомним, Госдума приняла в окончательном чтении поправки в резонансный закон «Об информации», который должен стать зеркальным ответом США на притеснения российских СМИ. Он обязывает зарубежные издания в России регистрироваться как иностранные агенты. Список кандидатов на это звание пока не составлен. Но в СМИ появилась информация, что предупреждения получили «Радио Свобода» и «Голос Америки».
Те, кого причислят к иностранным агентам, должны будут зарегистрироваться и постоянно передавать в Минюст РФ данные о том, откуда у них деньги, куда они идут. И на всей их продукции — репортажах или газетах — должна быть маркировка о том, что СМИ финансируется из-за рубежа.
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